México vs Inglaterra desata memes en redes; comparan a Juanga con Elton John

El reciente triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador dejó claro que el siguiente rival será Inglaterra, un equipo con toda una vida de historia y tradición de futbol, debido a que la isla fue la cuna del balompié que ahora mantiene en disputa a las selecciones del mundo.

Sin embargo, la presión hacia Inglaterra ya comenzó al menos en redes sociales, donde a un día del último partido donde México eliminó a Ecuador, ya comenzaron los memes y las comparaciones de cantantes y símbolos culturales de las 2 naciones que se enfrentarán el próximo domingo.

Uno de los hilos de conversación que más ha dado de qué hablar con motivo del enfrentamiento de México vs Inglaterra es la comparación que los usuarios de redes sociales comenzaron a hacer entre nuestro icónico divo de Juárez, Juan Gabriel y la también leyenda de la música, Elton John.



Usuarios de redes sociales no dudaron en comparar nuevamente a Juan Gabriel con Elton John. Foto: X @CapitanCalzon

Juan Gabriel vs Elton John y Harry Styles

Y es que entre tanto meme y presión, los compatriotas no dudaron en revivir icónicos momentos, como cuando Álex Sytek recordó el momento en que supuestamente bromeó con el británico para decirle que a él lo apodaban como el Elton John mexicano.

Próximo domingo

Elton John

Vs

Mexican Elton John pic.twitter.com/FxeT1LYwpl — Jorge Jiménez (@JorgEstratega) July 1, 2026

Sin embargo, a propósito del próximo enfrentamiento entre Inglaterra y México, pudimos ver diversas imágenes incluso creadas con inteligencia artificial, entre las que destaca una de Gilberto Mora vistiendo un penacho prehispánico y un escudo enfrentándose contra Harry Kane, portando una armadura y espada medievales.

Las cosas no pararon ahí, ya que también se comparó a las bandas musicales The 1975 vs Zoé o a Juan Gabriel de joven con Harry Styles.

Wonderwall vs Cielito Lindo

Incluso, dado que se adoptó Wonderwall como himno no oficial para los ingleses, se espera que dentro del ambiente en el Estadio Azteca se pueda escuchar a las dos aficiones cantando. Por un lado la canción de la banda Oasis y por el otro, Cielito Lindo, como ya es costumbre.