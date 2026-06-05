Muere Abraham Pérez, actor de La Familia P. Luche

Abraham Pérez, recordado por su interpretación como el "Licenciado Cortillo" en La Familia P. Luche, ha muerto, de acuerdo con reportes.

Desde la mañana de este viernes 5 de junio, en medios como El Heraldo de México, Las Estrellas, TV Azteca y redes sociales, han dado a conocer el deceso, detallando que fue el creador de contenido Omar Pardo quien informó al respecto.

El ‘influencer’ compartió en su cuenta de Instagram, este 4 de junio, que el actor perdió la vida y publicó una foto en la que aparen juntos.

“¡Sí, que se largue! ¡Pero al cielo! Amigo Abrahamcito, ‘Lic. Cortillo’, hasta donde estés, ¡un abrazo muy fuerte! Tantos años de conocernos y ya te vas”, escribió.

Al momento, él no ha compartido qué le sucedió a Pérez. Este viernes, aseveró que ya se encuentran en el funeral.

Así despidieron al actor.

Foto: IG

¿Quién era Abraham Pérez?

El "Licenciado Cortillo" fue encarnado por Abraham Pérez durante la segunda y tercera temporada de La Familia P. Luche.

Una de las escenas en las que compartió con Ludovico P. Luche, al que Eugenio Derbez daba vida, lo volvió viral en redes sociales.

Se trata del instante en el que, durante la boda de un compañero de trabajo, Ludovico toma el micrófono para dar un discurso.

En un instante, él afirma: “Bueno, no quisiera alargarme”, por lo que Cortillo, quien está entre los presentes a la fiesta, grita: “¡Sí, que se largue!”.

En la trama, la relevancia del abogado recae en la mala relación que sostiene con el esposo de Federica, en la piel de Consuelo Duval.