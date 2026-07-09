Muere Bonnie Tyler: Estos son sus grandes éxitos además de 'Total Eclipse of the heart'
¿De qué murió Bonnie Tyler? Estos fueron sus éxitos musicales
Por: Citli Toribio
Esta mañana se comunicó la muerte de Bonnie Tyler, la icónica cantante británica e intérprete de Total Eclipse of the heart, un himno de los 80's que llegó a ser una de las canciones más escuchadas en 1983. Sin embargo, aunque fue el éxito más grande, no fue el único.
Bonnie Tyler será recordada por su peculiar timbre ronco al cantar. Interpretó grandes baladas de rock y sus temas más emblemáticos son al menos 4, de los cuales 2 son grandes temas que seguramente más de una persona recuerda.
¿De qué murió Bonnie Tyler?
Su muerte se derivó a causa de complicaciones derivadas de una grave enfermedad intestinal, por la que fue sometida a una cirugía de urgencia por la cual fue inducida a un coma del que ya no despertó.
De acuerdo con un comunicado en redes sociales Bonnie partió a los 75 años el miércoles 8 de julio en el hospital de Faro, Portugal.
Desde los años 70 Tyler conquistó la fama con temas como It's a Heartache y Lost in France. Sin embargo, se convirtió en una leyenda con Total Eclipse of the heart.
Grandes éxitos de Bonnie Tyler
Además de Total Eclipse of the heart,escrita y producida por Jim Seinman, Tyler conquistó a su público con temas como:
- Holding Out for a Hero (1984): Esta canción es famosa por formar parte de la banda sonora de la película Footloose y más tarde retomada en el año 2004 para la película Shrek 2 como la canción del personaje Hada Madrina.
- It's a heartache (1977): Este sencillo la catapultó a la fama internacional y consolidó su estilo antes de incursionar en el rock de los 80's.
- Lost in France (1976): Este es uno de los primeros sencillos que mostró su control vocal para marcar el inicio de su carrera.
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