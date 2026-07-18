¿Quién era Mauro Menéndez? El hijo de Aylín Mujica que encontró su camino en la música

Telemundo confirmó la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica. El joven tenía 30 años y, aunque era conocido por ser parte de la familia de una figura del entretenimiento, también buscó construir su propio camino en la música.

¿Quién era Mauro Menéndez?

Mauro Menéndez era el hijo mayor de Aylín Mujica y del músico cubano Osamu Menéndez. A diferencia de su madre, quien construyó una carrera frente a las cámaras, Mauro buscó abrirse camino dentro de la música.

El joven era conocido en el ámbito artístico como Maahez, nombre con el que desarrolló una carrera como DJ y productor musical, principalmente dentro de la escena electrónica.

La relación de Mauro con Aylín Mujica

Aylín Mujica siempre mostró públicamente el cariño que tenía por sus hijos. Mauro era su primogénito y formaba parte de una familia integrada también por sus otros dos hijos.

La actriz cubana se encontraba en Colombia grabando el reality Top Chef VIP cuando recibió la noticia del fallecimiento de su hijo.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Mauro Menéndez?

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer oficialmente la causa del fallecimiento. Algunas versiones señalan que habría sufrido un infarto derivado de la neumonía que presentaba en días pasados.

Lo confirmado es que Mauro Menéndez murió a los 30 años y que su partida generó conmoción entre sus seguidores y mensajes de apoyo hacia Aylín Mujica y sus seres queridos.

Un camino propio lejos de la fama de su madre

Aunque muchas personas lo conocieron por ser hijo de una actriz reconocida, Mauro buscó construir una identidad propia a través de la música.

Con su proyecto como DJ, encontró un espacio para expresar una de sus mayores pasiones.