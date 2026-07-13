Muere Sam Neill, actor de 'Jurassic Park' a los 78 años

El actor Sam Neill conocido por sus roles en la franquicia de Jurassic Park y la serie Peaky Blinders, murió este lunes de acuerdo con un comunicado publicado a través de sus cuentas de redes sociales durante las primeras horas de la madrugada de este 13 de julio.

Según el comunicado, el deceso se produjo en la ciudad de Sydney, Australia rodeado de sus familiares, luego de haber librado la lucha contra el cáncer de sangre, del cual fue diagnosticado en etapa 3 en marzo del año 2023. Apenas el año pasado, se había anunciado que estaba libre de esta enfermedad.

"La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam se encontraba libre de cáncer" se lee en la publicación de redes sociales.

¿De qué murió?

La familia de Sam Neill agradeció al hospital privado St. Vincent por su "increíble cuidado" y aseguró que horas más tarde compartiría detalles con la prensa. Sin embargo, piden respeto y privacidad para enfrentar estos difíciles momento.

Películas y series donde participó Sam Neill

Neill será recordado por su papel del Dr. Alan Grant, donde interpreta a un paleontólogo en la primera película de Jurassic Park de 1993, dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela de ciencia ficción de Michael Chricton publicada en 1990 bajo el mismo nombre.

La trama versa sobre la aventura de unos científicos, quienes crearon un parque salvaje con dinosaurios que revivieron de la extinción y habitan una isla secreta. La película se coló en la cultura popular y marcó tendencia para algunas generaciones. La franquicia Jurassic Park ahora tiene más de 6 películas.

Otra icónica participación en cine, fue al lado de Robin Williams en 'El hombre bicentenario' en 1999, como el señor Richard Martin. Además, Neill dio vida al personaje de Merlín en el drama histórico de 'Los Tudor' y el inspector Jefe Chester Campbell en Peaky Blinders.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre su muerte o futuros homenajes para despedir al actor de 78 años. Descanse en paz, Sam Neill.