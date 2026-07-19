Captan a Gerard Piqué incómodo durante el show de Shakira en la final del Mundial 2026

La final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 no solo dejó emociones dentro de la cancha con el duelo entre España y Argentina, sino también varios momentos que rápidamente se apoderaron de las redes sociales.

Uno de ellos involucró a Gerard Piqué, Shakira y sus hijos, en una escena que despertó miles de reacciones entre los aficionados y volvió a colocar a la ex pareja en el centro de la conversación.

Lo ocurrido durante el espectáculo del medio tiempo llamó especialmente la atención y desató una ola de comentarios.

En Ovaciones te decimos cómo fue el incómodo momento que Piqué protagonizó durante el show del medio tiempo de la Final del Mundial.

Foto: EFE



Hijo de Shakira y Piqué en la final del Mundial 2026

La presencia de Gerard Piqué en la final del Mundial 2026 era uno de los temas que más expectativa generaba en los días previos al partido.

Finalmente, el ex futbolista español llegó al Estadio MetLife de Nueva York acompañado por sus hijos, Milan y Sasha, para presenciar el encuentro entre España y Argentina.

Videos difundidos por distintos medios mostraron al ex defensor del FC Barcelona recorriendo las instalaciones junto a los menores, quienes también tuvieron la oportunidad de vivir de cerca el histórico espectáculo de medio tiempo encabezado por su madre, Shakira.

La asistencia de Milan y Sasha resultó significativa porque ambos pudieron acompañar a su padre en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, mientras la cantante colombiana se preparaba para protagonizar un momento sin precedentes en la historia de las finales mundialistas.

La expectativa también aumentó porque días antes Gerard Piqué había sido visto en Estados Unidos junto a Clara Chía, lo que provocó especulaciones sobre una posible asistencia conjunta al partido.

Sin embargo, durante el ingreso al estadio únicamente fue captado con sus hijos y con el ex seleccionado español Sergio Busquets.

Captan a Piqué incómodo durante presentación de Shakira

El momento que terminó por hacerse viral ocurrió mientras Shakira interpretó "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy, durante el espectáculo del medio tiempo.

En el vídeo se observa a Gerard Piqué en las tribunas junto a Sasha, quien comenzó a cantar con entusiasmo la canción de su madre mientras disfrutaba del ambiente en el estadio.

En ese instante, el ex futbolista mostró un gesto serio que usuarios de redes sociales interpretaron como un momento de incomodidad.

MOMENTO EXACTO en que Sasha, el hijo menor de SHAKIRA, canta "DAI DAI" mientras se encuentra al lado de Gerard Piqué. pic.twitter.com/Kg1p5q2u5E — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 19, 2026

Las imágenes comenzaron a compartirse de inmediato en plataformas como ´X´ (Twitter), TikTok e Instagram, donde miles de aficionados comentaron la expresión del ex jugador español mientras su hijo seguía la interpretación de la artista colombiana.

Entre las reacciones más repetidas aparecieron comentarios como: "Piqué no sabe dónde meter la cabeza", "Shakira sigue brillando en los escenarios" y "Qué bonito ver a Sasha cantando la canción de su mamá".

La escena también recordó inevitablemente la historia de Shakira y Piqué, quienes iniciaron su relación durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando la cantante interpretó "Waka Waka (This Time for Africa)", tema oficial de aquella Copa del Mundo.

Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial 2026

Shakira hizo historia al convertirse en la protagonista del primer espectáculo de medio tiempo realizado durante una final de la Copa Mundial de la FIFA.

La cantante colombiana encabezó un show musical en el Estadio MetLife, donde interpretó "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy.

Su actuación estuvo acompañada por un despliegue de luces, efectos visuales y una producción que reunió a figuras internacionales como Coldplay, Madonna, Justin Bieber y BTS.

?? ? Watch Shakira performing "Dai Dai" (feat. Burna Boy) during the FIFA World Cup halftime show in New Jersey! pic.twitter.com/Xb96b2twHk — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) July 19, 2026

En 2010, Shakira conquistó al público internacional con "Waka Waka", tema que marcó el Mundial de Sudáfrica y que también cambió su vida personal al conocer a Gerard Piqué durante la grabación del videoclip oficial.

Dieciséis años después, ambos volvieron a coincidir en una final mundialista, aunque desde escenarios completamente distintos: ella como la figura principal del espectáculo musical y él como invitado para apoyar a la selección española acompañado por sus hijos.