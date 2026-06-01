Prime Video publica avances de "Nadie nos va a extrañar 2": ¿Cuándo se estrena?

La espera para los fanáticos de una de las series mexicanas que trajo de vuelta los 90´s está cada vez más cerca de terminar.

Después de convertirse en uno de los mayores éxitos de Prime Video México y conquistar al público con su mezcla de nostalgia, drama y comedia ambientada en los años 90, "Nadie nos va a extrañar" finalmente reveló importantes novedades sobre su regreso.

La plataforma de streaming compartió las primeras imágenes de la segunda temporada y confirmó cuándo podrán verse los nuevos episodios que prometen continuar una de las historias más queridas de los últimos años.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de la segunda temporada de la serie más esperada de Prime Video.

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Nadie nos va a extrañar Foto: Prime Video



Segunda temporada de "Nadie nos va a extrañar"

Prime Video confirmó que la segunda temporada de "Nadie nos va a extrañar" llegará en este 2026, noticia que fue revelada durante la celebración del segundo aniversario de la serie en el marco de la edición número 25 del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF).

Como parte del evento, se proyectaron los dos primeros episodios de la nueva entrega ante el público asistente y se realizó un panel con parte del elenco y el equipo creativo de la producción.

Aunque todavía no se han revelado detalles específicos sobre la trama completa, los nuevos capítulos retomarán las historias de los jóvenes protagonistas después de los acontecimientos que marcaron el final de la primera temporada.

Se espera que en esta nueva entrega se muestre la evolución del elenco, así como de sus relaciones, amistades y conflictos, en una etapa que promete ser más emocional y madura.

Durante el panel, la showrunner Silvana Aguirre destacó el compromiso del equipo detrás de la producción y agradeció el apoyo de los espectadores.

"Todo el equipo detrás de esta serie trabajó con una dedicación extraordinaria para que este universo siga creciendo y emocionando a sus fans. Fue el amor de la audiencia lo que hizo posible la segunda temporada, y es ese mismo amor el que nos impulsa a todos".

La serie logró mantenerse durante 18 semanas dentro del Top 10 de Prime Video México tras su estreno en agosto de 2024, consolidándose como uno de los fenómenos juveniles más importantes de la plataforma.

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Elenco de "Nadie nos va a extrañar 2"

La segunda temporada contará con el regreso de varios de los actores que dieron vida a los personajes que conquistaron al público desde la primera entrega.

Entre los integrantes confirmados se encuentran:

Nicolás Haza

Camila Calónico

Virgilio Delgado

Edu Maruri

Además, la primera temporada estuvo protagonizada por:

Axel Madrazo

Macarena Oz

La producción continúa bajo el sello del estudio The Immigrant, con Silvana Aguirre como showrunner.

La dirección está nuevamente a cargo de Catalina Aguilar Mastretta y Samuel Kishi Leopo, mientras que los guiones fueron desarrollados por Adriana Pelusi y Gibrán Portela.

¿Cuándo y dónde se estrena "Nadie nos va a extrañar 2"?

Prime Video confirmó que la segunda temporada de "Nadie nos va a extrañar" se estrenará en agosto de 2026 de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming.

Por el momento, Amazon no ha revelado el día exacto de lanzamiento ni el calendario de episodios, pero las primeras imágenes promocionales ya comenzaron a generar expectativa entre los seguidores de la serie.

El anuncio pone fin a meses de especulación desde que la compañía adelantó el regreso de la producción durante el Amazon Upfront México 2025.

¿De qué trata la serie "Nadie nos va a extrañar"?

"Nadie nos va a extrañar" es una serie mexicana de comedia dramática ambientada en la década de los 90 que sigue la vida de cinco estudiantes de preparatoria que encuentran una peculiar forma de ganar dinero dentro de su escuela: crear un negocio clandestino dedicado a vender tareas a otros alumnos.

Mientras intentan mantener en secreto sus actividades, los jóvenes enfrentan los desafíos propios de la adolescencia, incluyendo la amistad, el amor, salud mental, la búsqueda de identidad y las expectativas sobre su futuro.

Uno de los elementos que más llamó la atención del público fue su cuidada recreación de los años noventa, mostrando una época previa a las redes sociales y los teléfonos inteligentes, lo que permitió conectar tanto con quienes vivieron esa década como con nuevas generaciones interesadas en descubrir cómo era la vida estudiantil en aquellos años.

Además de su historia, la serie se volvió un fenómeno cultural gracias a su banda sonora, especialmente por el tema "A dónde va el viento" de Julieta Venegas, canción que experimentó un importante resurgimiento entre los espectadores y se convirtió en uno de los símbolos más recordados de la producción.