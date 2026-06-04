Percance apuesta por México para expandir su carrera

La banda costarricense Percance encontró en México una plataforma para ampliar su alcance internacional. Su vocalista, Esteban Ramírez, aseguró que el país se ha convertido en un punto de partida para artistas independientes que buscan conectar con nuevos públicos y abrir mercado en América y Europa.

"México se ha convertido en un punto de partida para poder internacionalizarse", señaló el músico.

El vocalista explicó, el tamaño del mercado y la diversidad de públicos generan oportunidades para géneros que en otros países tienen menos espacio.

Ramírez relató que la decisión de mudarse implicó comenzar prácticamente desde cero. Aunque Percance ya era una banda consolidada en Costa Rica, el proceso de integrarse a la industria musical mexicana exigió reconstruir redes de trabajo, buscar espacios para tocar y abrirse paso en un entorno altamente competitivo.

"Vengo literalmente a tocar puertas y chocar mucho con paredes", reconoció.

Aun así, aseguró que el esfuerzo comenzó a rendir frutos con participaciones en escenarios como el Auditorio Nacional, presentaciones junto a bandas como Los Caligaris y actuaciones en festivales de gran convocatoria.

Detalles sobre la nueva etapa artística y próximos proyectos de Percance

El músico también defendió la diversidad creativa que encontró en México. A diferencia de otros mercados donde predominan tendencias específicas, consideró que aquí existe espacio para proyectos de ska, reggae, rock, funk o fusiones más experimentales. "Puedes hacer la música que te guste y encontrar audiencia", resumió.

Percance atraviesa una nueva etapa artística. Tras una reconfiguración interna de la agrupación, Ramírez reconstruyó la banda con músicos radicados en México, mientras mantiene vínculos con integrantes históricos en Costa Rica. El resultado, dijo, es una especie de "segunda era" del proyecto.

La agrupación promociona actualmente "Lobo de la Noche", un sencillo con influencias de funk que forma parte de una serie de lanzamientos iniciada con "My Way" y "Tal Vez Mañana". El grupo también prepara actividades para celebrar sus 20 años de trayectoria y analiza posibles presentaciones vinculadas al Mundial de Futbol de 2026, además de una actuación programada en Tijuana durante octubre.