¿Tom Holland vendrá a CDMX para el estreno de Spider-Man: Brand New Day? Esto es lo que se sabe

Los fanáticos mexicanos del Universo Cinematográfico de Marvel podrían estar a punto de vivir uno de los eventos más esperados del año.

La nueva película de Spider-Man está cada vez más cerca de llegar a los cines y una noticia relacionada con su promoción internacional ha desatado la emoción en redes sociales.

La posibilidad de ver de cerca a algunos de los actores más queridos de Hollywood ha provocado una ola de expectativa entre los seguidores del superhéroe arácnido.

En Ovaciones te damos todos los detalles de la premiere de Spider-Man:Brand New Day, qué parte del elenco visitará la CDMX, así como la fecha de estreno en las salas de cine.





Tom Holland y Zendaya vendrán a México

Sony Pictures confirmó que la Ciudad de México formará parte de la gira mundial de promoción de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega protagonizada por Tom Holland.

La capital mexicana aparece dentro del itinerario internacional que también contempla ciudades como Madrid, Shanghái, Londres, Los Ángeles, Ámsterdam, París, Berlín, Roma y Nueva York.

Aunque la compañía todavía no ha revelado qué integrantes del reparto asistirán al evento en territorio mexicano, todo apunta a que Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon y otros miembros del elenco podrían visitar el país como parte del llamado "Spidey World Tour".

La gira ya comenzó en Madrid, donde los protagonistas convivieron con sus seguidores y desfilaron por la alfombra roja, aumentando las expectativas de que algo similar ocurra en México.

¿Cuándo será la premier de Spider-Man: Brand New Day en CDMX?

La premiere de Spider-Man: Brand New Day está programada para el 21 de julio de 2026 en la Ciudad de México.

Hasta el momento, Sony Pictures no ha confirmado la sede oficial ni la dinámica para conseguir accesos al evento. Sin embargo, entre los rumores más fuertes destacan posibles escenarios como el Parque Toreo o el Auditorio Nacional, recintos que en años recientes han albergado importantes estrenos cinematográficos.

La distribuidora informó que en las próximas semanas dará a conocer más detalles a través de sus canales oficiales, por lo que los seguidores deberán mantenerse atentos a los anuncios.

¡Atención, fans de Spider-Man! Pongan atención a este anuncio.

Entérense de más detalles aquí: https://t.co/zEELNdZD3U#SpiderManUnNuevoDía, exclusivamente en cines este 29 de julio. pic.twitter.com/l2uTW0nUqc — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) June 15, 2026

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day en los cines de México?

La nueva película del Hombre Araña llegará a las salas de cine de México el 30 de julio de 2026, apenas unos días después de la premiere en la Ciudad de México.

La cinta, dirigida por Destin Daniel Cretton, marcará una nueva etapa en la vida de Peter Parker tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, una de las películas más exitosas de Marvel Studios.

Con el estreno cada vez más cerca y la posibilidad de que el elenco visite el país, los fans mexicanos ya cuentan los días para reencontrarse con uno de los superhéroes más queridos de la pantalla grande.

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