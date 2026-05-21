Conciertos en CDMX para el fin de semana del 22 al 24 de mayo 2026: sedes y horarios

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana cargado de ritmo, luces y miles de fanáticos listos para cantar a todo pulmón con sus artistas y bandas favoritas.

Distintos recintos de la capital ya están listos para recibir a figuras nacionales e internacionales que convertirán la agenda musical en una auténtica fiesta para los amantes de los conciertos.

En Ovaciones tenemos la agenda completa de los conciertos para este fin de semana, del viernes 22 al domingo 24 de mayo de 2026, en la CDMX ¡Pon atención porque algunos eventos son gratis!

También lee: ¿Quiénes son 'Angine de Poitrine' y por qué los están 'cancelando' del Corona Capital?

Géneros desde el pop, rock, regional, cumbia y metal, harán vibrar a la capital del país durante estos días.

Todo apunta a que será un fin de semana ideal para salir, disfrutar del ambiente y vivir la experiencia de la música en vivo en la CDMX.

¿Qué conciertos habrá el fin de semana en CDMX?

Recintos icónicos como el Auditorio Nacional, el Estadio GNP Seguros, la Plaza de Toros México y el Palacio de los Deportes, serán sede de espectáculos llenos de energía, producción y emoción, donde miles de asistentes harán retumbar el lugar con cada canción.

Mientras artistas internacionales vuelven a tierras mexicanas para reencontrarse con su público, talentos nacionales también afinan detalles para ofrecer shows memorables que prometen conquistar a sus seguidores.

Conciertos de hoy, viernes 22 de mayo de 2026

Arroba Nat - Sala Pepsi Black - 20:00 horas

- Sala Pepsi Black - 20:00 horas La La Love You - Auditorio Nacional - 21:00 horas

- Auditorio Nacional - 21:00 horas La Texana - Film Club Café - 19:00 horas

La Sonora Santanera - La Maraka - 21:30 horas

- La Maraka - 21:30 horas Orquesta Sinfónica Nacional Dir H Alejandro Posada - Palacio de Bellas Artes - 20:00 horas

Paco de María - El Cantoral - 21:00 horas

Qué concierto hay el sábado, 23 de mayo, en CDMX

Sebastián Yatra - Palacio de los Deportes - 20:00 horas

- - Banda MS de Sergio Lizárraga - Monumental Plaza de Toros México - 20:00 horas

de Sergio Lizárraga - Monumental Plaza de Toros México - 20:00 horas Viva Suecia - Lunario del Auditorio Nacional - 21:00 horas

Marco Antonio Solís - Estadio GNP Seguros - 21:00 horas

- Estadio GNP Seguros - 21:00 horas Draconian - Circo Volador - 20:00 horas

Liverpool Legends: The Complete Beatles Experience - Auditorio Nacional - 19:30 horas

La Sonora Santanera - La Maraka - 21:30 horas

- La Maraka - 21:30 horas World Goth Day - Foro Alicia - 19:30 horas

Conciertos en CDMX: domingo 24 de mayo de 2026

Alex Fernández - El Cantoral - 18:00 horas

- El Cantoral - 18:00 horas Gipsy Kings by André Reyes - La Maraka - 18:30 horas

Liverpool Legends: The Complete Beatles Experience - Auditorio Nacional - 19:30 horas

Conciertos y festivales gratis en fin de semana

Rockola Fantasma - Faro de Oriente

El Faro de Oriente celebrará el festival Rockola Fantasma durante el sábado 23 de mayo a partir de las 12:00 horas y con entrada libre.

Habrá actividades, talleres, cine y mucha música a cargo de las siguientes bandas:

POLVO

Conducto Interno

SantosDegollados

Umbral-Blues & Rock

Master Crooks

Sonora Santanera - Homenaje a Sonia López en CDMX

¡Baile gratis en la alcaldía Gustavo A. Madero! El próximo sábado 23 de mayo a partir de las 12:00 hasta las 17:00 horas cientos de capitalinos podrán bailar en el Quiosco León de los Aldama de forma gratuita al ritmo de la Sonora Santanera, quienes estarán rindiendo un homenaje a la icónica Sonia López.

? La cumbia llega con todo a la GAM



Este 23 de mayo rendimos homenaje a Sonia López con La Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda, además de grandes agrupaciones invitadas.



Quiosco León de Los Aldama

Música en vivo y ambiente familiar pic.twitter.com/rpyGkqdda6 — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) May 21, 2026

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias.