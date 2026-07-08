¿Qué dijo Pedro Sola y por qué está en medio de una polémica contra los animales?

El conductor de "Ventaneando", Pedro Sola se había ganando el cariño de algunas personas al tomar un error por confundir las marcas de mayonesa y sacar provecho de ello.

Sin embargo, en este julio de 2026 una nueva polémica gira en torno al conductor de televisión luego de hablar sobre una situación que vivió en una tienda y expresar su molestia por la presencia de perros en lugares públicos como restaurantes, supermercados y tiendas.

¿Qué dijo Pedro Sola?

Durante la conversación con Pati Chapoy, Mónica Castañeda y el resto de sus colegas, Sola primero reconoció que con el paso de los años se ha vuelto "más intolerante", pero sus comentarios posteriores sobre las mascotas fueron las del escándalo.

La conversación comenzó cuando Pati Chapoy le preguntó a Pedro Sola cómo había sido su fin de semana y él contó que acudió a una tienda donde tuvo un desencuentro con una empleada debido a que entró por la zona equivocada.

"Fui a una tienda donde dice el letrero ´Entrada´ y a donde iba era del lado de la salida. Y una mujer me detuvo con cara de estúpida. Entonces, yo me tuve que contener para no contarle las 40...", relató.

Sin embargo, el conductor tardó pocos minutos en recapacitar sobre lo que acaba de decir y quiso revirar: "No me hagan caso, ya estoy muy viejo e intolerante. Era una empleada, ella no tiene la culpa".

Ante esto, Pati Chapoy comentó que las nuevas generaciones deben comprender que las personas mayores requieren "un trato diferente".

Pedro retomó la palabra para hablar de otro tema que le genera enojo: las personas que llevan perros a establecimientos comerciales.

"Castañeda me va a odiar, pero yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. ¿Qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué?", expresó.

Y fue cuando lanzó el comentario por que esta siento criticado: "Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada".

Mónica Castañeda intervino para rechazar esa idea: "Eso sí no. Entiendo que no te guste, pero envenenarlos jamás.

Pedro Sola continuó explicando su postura:

"¿Por qué vas a una tienda elegantísima como el Palacio de los Palacios? Unas Gucci y el perro caga enfrente a Gucci. ¿Cómo? Es que son absurdos", comentó.

Castañeda compartió que ella llegó a llevar a su perrita "a escondidas" dentro de una bolsa.

A lo que Sola respondió criticando de nuevo a los dueños. "Pero los que llevan tres en una carriola... dan ganas de darles un balazo... a los dueños".

Pedrito Sola vuelve a meter la pata en televisión en vivo.



¿Tú estás de acuerdo con lo que dice sobre envenenar a las mascotas de la gente?



Visita https://t.co/HNcJRpTqLG para más información. pic.twitter.com/G8aJkJ5nNd — KSDY 50 (@KSDY50tv) July 8, 2026

Ambientalistas y en redes tunden a Pedro Sola

Después de que el video comenzara a viralizarse, diversas agrupaciones defensoras de los animales manifestaron su rechazo a las palabras del presentador.

Entre ellas se encuentra Peludos Desamparados, un albergue independiente del Estado de México dedicado al rescate y rehabilitación de perros víctimas de abandono y maltrato.

.@RicardoBSalinas @MLMSalinas @NinfaSalinas Que opina de que sus conductores de @VentaneandoUno @tiopedritosola haga apología del delito y quiera envenenar perros o que @patychapoy afirma que quien deja entrar perros a las tiendas necesita ir al siquiatra?

Creemos que les... pic.twitter.com/h7c6Uln9CH — Peludos Desamparados (@Plu2Desampara2) July 7, 2026

Por su parte, la organización Cuenta Conmigo también condenó lo ocurrido y señaló que este tipo de mensajes no deben minimizarse.