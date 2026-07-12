Influencer vende basura de la boda de Taylor Swift

El pasado 3 de julio el Madison Square Garden se vistió de manteles largos para uno de los eventos más esperados del año: La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, quienes se dieron el sí en una ceremonia privada con total hermetismo.

Sin embargo, aunque hubo poca información sobre este evento, los Swifties accedieron al llamado de un artista e influencer con una particular propuesta: Vender la basura de la boda en pequeñas cajas transparentes, como "recuerdo" del especial momento.

Se trató de una iniciativa por parte de Justin Gignac, artista e influencer famoso por su cuenta de TikTok NYC Garbage, donde video tras video, se le puede ver recoger basura en distintos sitios de Nueva York para ponerla a la venta a través de su red social.

¿Cuánto costó la basura de la boda de Taylor Swift?

De acuerdo con la cuenta del artista plástico, fueron 50 piezas de basura recolectadas en los alrededores del Madison Square Garden el día de la boda de Swift, mismas que colocó en pequeñas cajas transparentes para poder venderlas en 25 dólares la pieza.

Y por más extraño que parezca, terminó con toda su "mercancía" en cuestión de horas por todos los Swifties. Incluso, en los comentarios de su publicación había quienes le preguntaban si hacía envíos a otras partes del mundo. Sin embargo, Gignac aseguró que ya había terminado con todos los ejemplares.

¿Quién es Justin Gignac?

Justin Gignac es un artista contemporáneo norteamericano, quien junto a Christine Santora comenzaron su carrera artística pintando lo que querían comprar y vendiendo la pintura por el precio de lo que deseaban.

La original propuesta al parecer conquistó el gusto y bolsillo de sus seguidores de redes sociales y otros usuarios de internet, quienes han ofertado por sus ilustraciones y pinturas. Sin embargo, el proyecto fue más allá y Gignac creó la cuenta de NYC Garbage por la que hoy es objeto de escándalo.

En NYC Garbage podemos ver al también influencer recoger basura de las calles de Nueva York para venderla a sus seguidores de redes sociales.