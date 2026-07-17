¿Quién es Ese Pérez? El influencer amigo de Eduin Caz que entra a LCDF

El habitante número 10 de La Casa de Los Famosos ya fue revelado y se trata de un creador de contenido con millones de seguidores en TikTok y una comunidad que lo acompaña también en Instagram y YouTube.

Será Ese Pérez se ha convertido en uno de los creadores de contenido mexicanos con mayor crecimiento en los últimos años. Luego de que las pistas difundidas ayer por la producción coincidieran con elementos característicos de su imagen.

Detrás del personaje está Jesús Ángel Pérez, creador de contenido mexicano que comenzó a publicar videos hace más de una década y encontró en TikTok el escaparate ideal para consolidar una audiencia.

Sketches, bromas, situaciones cotidianas y un estilo desenfadado forman parte del contenido que lo llevó a superar los cinco millones de seguidores en la plataforma, además de sumar una amplia comunidad en Instagram y YouTube.

Su crecimiento también ha estado impulsado por colaboraciones con otros influencers y figuras del entretenimiento, como el cantante de Grupo Firme, Eduin Caz.

Uno de los vínculos más conocidos de Ese Pérez es el que mantiene con el vocalista de Grupo Firme. Ambos suelen aparecer juntos en videos, viajes y conciertos que rápidamente se vuelven virales, por lo que su amistad se ha convertido en una constante dentro de las redes sociales.

Esa cercanía también ha hecho que el influencer aparezca con frecuencia en contenidos relacionados con el cantante, ampliando su presencia entre el público de la música regional mexicana.

Además de su faceta como influencer, Ese Pérez también ha incursionado en la música. Entre sus lanzamientos destaca el tema Pídete una miche, una canción que ganó popularidad en plataformas digitales y reforzó su presencia dentro del entretenimiento.