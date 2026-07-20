¿Quién es Laura Stylist? La argentina de LCDLF que se burló de los mexicanos en la final del Mundial

La final del Mundial 2026 no solo dejó una intensa rivalidad deportiva entre Argentina y España, sino también una polémica que rápidamente trascendió las canchas y encendió las redes sociales.

Un video grabado tras el partido provocó miles de reacciones entre usuarios mexicanos, quienes cuestionaron los comentarios de una integrante del equipo de La Casa de los Famosos México.

La controversia creció al conocerse quién era la mujer detrás de las declaraciones y cuál es su relación con el reality más visto de la televisión mexicana.

En Ovaciones te decimos quién es Laura Stylist, por qué la están cancelando y lo que respondió ante la polémica.

Fotos: @pitufinalau



Argentina se burla de mexicanos durante la final del Mundial 2026

La polémica comenzó después de la derrota de Argentina frente a España en la final de la Copa Mundial 2026.

En un video difundido inicialmente en redes sociales, Laura Stylist, también conocida como Lau Styling, apareció aparentemente bajo los efectos del alcohol lanzando comentarios dirigidos a la afición mexicana.

"Mexicanos, ganó España, pero ¿vos estuviste en la final? Ni en la cuarta estuviste...", dijo la argentina.

La frase rápidamente se viralizó en plataformas como ´X´ (Twitter), TikTok e Instagram, donde miles de usuarios calificaron el mensaje como ofensivo y exigieron una disculpa pública.

La controversia aumentó cuando internautas identificaron que Laura trabaja actualmente en producciones mexicanas y forma parte del equipo de imagen de Flor Vigna dentro de La Casa de los Famosos México 4. Además, recordaron que ha colaborado con diversas figuras del entretenimiento en el país.

NOS LLAMA HIJOS DE PUT... UNA ARGENTINA de la Casa de los Famosos



Así nos ofendió y se burló Laura Stylist ayer de todos los Mexicanos durante la Final del Mundial aun y cuamdo somos nosotros los que le damos de comer.



Por favor compartan para que @Televisa y @Univision... pic.twitter.com/XbazL41J61 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 20, 2026

Las críticas no solo se centraron en sus palabras hacia los mexicanos, sino también en el hecho de que mencionó a otras aficiones sudamericanas durante el video, argumentando que Argentina sí había alcanzado la final del Mundial, mientras que otras selecciones quedaron eliminadas en fases anteriores.

La discusión se trasladó rápidamente a redes sociales, donde el debate se dividió entre quienes consideraron que se trató de una simple rivalidad futbolística y quienes calificaron sus declaraciones como una falta de respeto.

¿Quién es Laura Stylist?

Laura Stylist, conocida profesionalmente como Lau Styling, es una estilista y asesora de imagen originaria de Argentina que ha desarrollado gran parte de su carrera en México.

Su trabajo está enfocado en la imagen de celebridades, artistas, influencers y figuras de la televisión, participando en sesiones fotográficas, campañas publicitarias, videoclips y programas de entretenimiento.

Gracias a su trayectoria dentro del mundo del espectáculo, ha colaborado con distintas personalidades del medio artístico y actualmente forma parte del equipo responsable del styling de Flor Vigna durante su participación en La Casa de los Famosos México 4.

En redes sociales suele compartir contenido relacionado con moda, maquillaje, producción de imagen y detrás de cámaras de los proyectos en los que participa, acumulando una comunidad de seguidores interesados en el mundo del entretenimiento y el fashion styling.

Laura Stylist responde a funa

Tras la ola de críticas, Laura publicó varios videos en sus historias de Instagram para explicar el contexto de sus declaraciones y responder a quienes la acusaron de insultar a los mexicanos.

"Para colmo hoy me levanto y quién está funada. Lau Stylist odia a los mexicanos. La gente malinterpreta todo. Nada que ver, una cosa es el fútbol y otra cosa la gente", mencionó.

También aseguró que el video fue editado y que únicamente se difundió la parte donde mencionaba a México.

"Cortaron donde dije México y ahora toda la gente acá diciendo 'vete a tu país'. Obvio que se van a enojar, pero estaba diciendo contexto del fútbol."

La estilista insistió en que sus palabras se dieron en medio de la pasión por el futbol y no representaban un ataque hacia los mexicanos. "No voy a hablar más de fútbol, se terminó."

¿FUERA DE CONTEXTO?



Laura Stylist menciona que lo que dijo está sacado de contexto



Primero están hable, hable e insultando, ya después no les gusta y resulta que está sacado de contexto. Pero ella ama a México y así... pic.twitter.com/bEj9wQIjfE — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 20, 2026

Además, afirmó que ella también ha recibido insultos por ser argentina y lamentó que la polémica escalara a ataques personales.

"A toda la gente mexicana, si se sintieron ofendidos, yo también me sentí muy ofendida porque nos dijeron cosas muy feas", afirmó.

En otra parte de su mensaje reiteró que distingue completamente la competencia deportiva de las relaciones personales. "Una cosa es el fútbol y otra cosa es otra cosa", remarcó.

Sus declaraciones dividieron nuevamente la conversación en redes sociales.

Mientras algunos usuarios aceptaron su explicación y consideraron que se trató de una reacción impulsiva tras el partido, otros insistieron en que el contenido del video fue desafortunado y que debía ofrecer una disculpa más clara debido a que desarrolla parte de su carrera profesional en México.

Laura Stylist en La Casa de los Famosos

Dentro de La Casa de los Famosos México 4, Laura Stylist forma parte del equipo de imagen que trabaja detrás de cámaras.

Su labor consiste en coordinar el vestuario, styling y la apariencia de Flor Vigna, preparando los cambios de imagen, seleccionando prendas y accesorios, además de colaborar en la proyección visual de la participante durante las galas, promociones y demás actividades relacionadas con el reality.

Su trabajo no ocurre frente a las cámaras, sino como parte del equipo creativo encargado de la imagen de la cantante y actriz durante su participación en el programa.