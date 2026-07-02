¿Quién es Liam Gallagher y por qué se volvió tendencia?

Desde la tarde noche de ayer se hizo viral el comentario de Liam Gallagher, vocalista de la banda Oasis y quien está seguro de que Inglaterra va a ganar en su enfrentamiento para los octavos de final contra México.

El partido México vs Inglaterra, ha dado mucho de qué hablar porque el Tricolor se medirá contra una de las selecciones más grande de Europa. Y uno de los comentarios más virales de los últimos 2 días fue precisamente el emitido por Liam al dar su pronóstico del partido del domingo.

A través de su cuenta de X, el cantante británico, aseguró que Inglaterra golearía 5-0 a México. La declaración rápidamente se viralizó, debido al descontento que generó entre la afición mexicana, quien no dudó en responderle. Sin embargo, el momento siguió vigente, debido a que otro famoso le respondió con un video: Fer de Maná.

Luego de conocer la declaración del menor de los hermanos Gallagher, Fer no dudó en grabar un video para responder su comentario y de una manera desenfadada le dijo: "No manches, ubícate wey. ¿5-0? Cálmate, ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va, wey".

Este segundo video se volvió igualmente viral, porque la afición aplaudió la manera en que el vocalista de Maná contestó el mensaje de X a este polémico cantante británico que en más de una ocasión ha lanzado comentarios polémicos sobre futbol o sobre diversas situaciones de interés público en general.

¿Quién es Liam Gallagher?

Liam Gallagher es el icónico vocalista de la banda británica, Oasis. Es originario de Manchester y es reconocido por su voz (aguardientosa) tan distintiva, su actitud desafiante y su irreverente estilo en el escenario. Es el menor de 3 hermanos y es aficionado del Manchester United, equipo de su lugar de origen.

Es rival de afición con su hermano, Noel Gallagher, también compositor y miembro de la banda Oasis, quien le va al Manchester City desde hace más de 40 años.

Se especula de que la reunión de la famosa banda de britpop fue debido a una apuesta pública que Liam hizo en redes sociales (y que perdió) donde aseguraba que si el Manchester City ganaba la UEFA Champions League, la banda volvería.

Otros tweets polémicos de Liam Gallagher

El polémico estilo de Liam lo ha puesto bajo el ojo público por sus críticas. Algunos de sus tweets más polémicos, además del más reciente fueron:

Las críticas a Coldplay al asegurar que no son rock y también sus constantes ataques por la red social X a su hermano Noel por no permitirle usar las canciones de Oasis.