¿Quiénes son 3XVM, los italianos que hacen corridos tumbados?

Los corridos tumbados siguen rompiendo fronteras y conquistando nuevos públicos en lugares donde hace apenas unos años parecía impensable escuchar este género.

Un reciente video que se volvió viral en redes sociales sorprendió a miles de usuarios, quienes creyeron estar escuchando a un grupo del norte de México, solo para descubrir que detrás de esas guitarras, requintos y voces características hay una historia completamente distinta.

En Ovaciones te decimos quiénes son 3XVM, el proyecto que despertó curiosidad entre los seguidores del regional mexicano y confirma el alcance global que ha adquirido este género musical.

Ig: 3XVM



Corridos tumbados italianos se vuelven virales

El nombre de 3XVM comenzó a ganar popularidad después de que el influencer mexicano Leo Gallegos, conocido por compartir contenido sobre música y cultura popular, publicara un video reaccionando a una de sus canciones.

"Corridos tumbados italianos. Esto está tripeante. Si escuchas esta canción, ¿de dónde crees que venga? Si tu respuesta fue Sonora, Sinaloa, Baja California o cualquier lugar de México, andas lejos. Y si tu respuesta fue Italia, es que le pusiste atención al título del video", compartió el creador de contenido.

Posteriormente explicó que el tema pertenece a 3XVM, un dueto italiano integrado por Isoka Yagami y Bogos, cuya propuesta mezcla el idioma italiano con la esencia musical de los corridos tumbados.

El propio Leo Gallegos reconoció que el descubrimiento lo tomó por sorpresa y explicó por qué decidió compartirlo con sus seguidores.

"El 2026 no deja de sorprenderme. Y la neta decidí hacerles video porque desde que los escuché me quedé patinando", confesó.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Muchos usuarios aseguraron que, sin conocer el contexto, habrían pensado que se trataba de músicos mexicanos debido a la similitud de su sonido con el de artistas como Natanael Cano, Peso Pluma, Junior H, Tito Double P o Fuerza Regida.

¿Quiénes son 3XVM?

3XVM es un proyecto musical originario de Italia conformado por Isoka Yagami y Bogos, dos artistas que encontraron inspiración en el auge internacional de los corridos tumbados y decidieron desarrollar una propuesta propia basada en ese estilo.

Aunque interpretan la mayoría de sus canciones en italiano, conservan muchos de los elementos que distinguen al regional mexicano contemporáneo como guitarras acústicas, requintos, líneas de bajo marcadas y una interpretación vocal que recuerda a varios exponentes del género.

Su propuesta demuestra cómo los corridos tumbados han dejado de ser un fenómeno exclusivo de México y Estados Unidos para convertirse en una referencia musical capaz de inspirar a artistas de distintas partes del mundo.

El crecimiento de las plataformas de streaming y la difusión en redes sociales han permitido que este estilo llegue a nuevos mercados, donde músicos locales comienzan a adaptarlo a su propio idioma y contexto cultural.

Corridos tumbados llegan hasta Italia con 3XVM

Aunque su popularidad internacional apenas comienza a crecer, 3XVM ya ha logrado reunir una comunidad de seguidores gracias a varios temas que mantienen la esencia sonora de los corridos tumbados mientras incorporan letras en italiano.

Su catálogo ha llamado la atención precisamente por conservar la estructura musical que caracteriza al género, lo que ha provocado que muchos oyentes crean inicialmente que escuchan a una agrupación mexicana.

Tras la viralización del video de Leo Gallegos, las reproducciones de sus canciones aumentaron y numerosos usuarios comenzaron a compartir fragmentos de sus temas en plataformas como TikTok, Instagram y otras redes sociales, impulsando todavía más su alcance.

Corridos tumbados siguen expandiendo su influencia en el mundo

El caso de 3XVM refleja el momento de expansión que vive el regional mexicano. Lo que comenzó como un movimiento encabezado por artistas mexicanos hoy inspira a músicos de otros continentes que buscan reinterpretar el género desde su propia identidad.

Los corridos tumbados han encontrado una audiencia internacional gracias al éxito global de figuras como Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H, Tito Double P y Fuerza Regida, quienes han llevado este sonido a las principales listas de reproducción y festivales alrededor del mundo.