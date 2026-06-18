Rebel Cats llevará su "Horrorbilly" al Teatro Metropólitan

El próximo 26 de septiembre, Rebel Cats ocupará el escenario del Teatro Metropólitan para presentar oficialmente Palomitas y Películas de Horror, un álbum que marca una nueva etapa en la trayectoria de la agrupación.

La noche también servirá para reconocer la carrera de Vincent Van Rock, figura histórica del rock and roll mexicano que celebra 65 años de actividad artística.

La cita reunirá dos momentos clave para la banda capitalina. El primero es la llegada de su quinta producción discográfica, un trabajo que consolida la transformación sonora que han impulsado durante los últimos años.

El segundo es el homenaje a uno de los músicos que ayudó a mantener vivo el espíritu del rock and roll en México y cuya influencia sigue presente en nuevas generaciones.

Con Palomitas y Películas de Horror, Rebel Cats profundiza una propuesta que comenzó a tomar forma desde 2023. El grupo incorporó elementos del horrorpunk, garage punk, pop punk y goth rock a una base construida sobre el rockabilly clásico, una combinación que dio origen a un concepto propio al que han denominado "horrorbilly".

Del rockabilly al horrorbilly

La nueva producción explora la estética del cine de terror, las series de culto y la literatura fantástica sin abandonar las raíces que acompañan a la banda desde sus primeros años.

El resultado es una identidad sonora que busca ampliar los límites del género y abrir un nuevo capítulo para el proyecto encabezado por Vince y Vincent Van Rock.

El espectáculo del Metropólitan reflejará esa evolución. La agrupación promete una puesta en escena inspirada en el imaginario del horror, acompañada por guitarras frenéticas, referencias cinematográficas y una producción diseñada para conectar distintas generaciones de seguidores del rock and roll.

La banda adelantó que contará con invitados especiales, aunque sus nombres permanecerán reservados hasta la fecha del concierto.

Homenaje a una leyenda del rock mexicano

El reconocimiento a Vincent Van Rock ocupará un lugar central durante la velada. Su carrera atraviesa más de seis décadas de historia musical y forma parte de los cimientos del rock mexicano. Su influencia también ha sido determinante en el desarrollo artístico de Rebel Cats, que lo considera una pieza fundamental dentro de su identidad.

Además de las canciones del nuevo álbum, el repertorio incluirá algunos de los temas más representativos de la agrupación y versiones especiales como "Cursi", grabada para el disco homenaje a División Minúscula.

A lo largo de más de dos décadas, Rebel Cats ha construido una base de seguidores que rebasa las fronteras mexicanas. Su música ha encontrado audiencia en países como Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina y España, consolidando al grupo como una de las propuestas más importantes surgidas de la escena rockabilly latinoamericana.

La presentación del 26 de septiembre se perfila como una celebración de la memoria del rock and roll, la renovación creativa de una banda que sigue evolucionando y el legado de un músico cuya historia permanece ligada al desarrollo del género en México.

Los boletos estarán disponibles en Preventa Banamex a partir del 8 de mayo a las 11:00 horas. La venta general comenzará un día después a través de Ticketmaster y en las taquillas del Teatro Metropólitan.