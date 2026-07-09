Los Rolling Stones iluminan Londres para presentar Foreign Tongues

Londres se convirtió en el escenario del lanzamiento de Foreign Tongues, el nuevo álbum de los Rolling Stones. La banda reunió a invitados y celebridades en la terraza del hotel St. Clement, a un costado del río Támesis, para celebrar la llegada de su nueva producción discográfica.

Mick Jagger y Ronnie Wood recibieron a figuras del cine, la música, la moda y el deporte, entre ellas Daniel Craig, Rachel Weisz, Sam Fender, Sacha Baron Cohen, Simone Ashley, Christian Louboutin, John McEnroe, Glen Matlock y Vernon Kay.

Espectáculo de luces y significado visual

La celebración cerró con un espectáculo de luces diseñado especialmente para la ocasión. Quinientos drones iluminaron el cielo londinense con la icónica lengua de los Rolling Stones y la imagen de la portada de Foreign Tongues, sobre puntos emblemáticos como el London Eye y el Big Ben.

La exhibición estuvo sincronizada con "In The Stars", uno de los temas del nuevo álbum. El diseñador internacional Patrick Woodroffe explicó que la presentación buscó convertir la emblemática lengua de la banda en una metáfora visual suspendida sobre el Támesis para celebrar un disco concebido en Londres.

"La música para el espectáculo de luces con 500 drones estuvo acompañada por la nueva canción de los Stones, 'In The Stars', y constituye una metáfora perfecta ver la icónica y querida lengua de los Stones suspendida sobre el río Támesis para celebrar un disco creado aquí, en la ciudad de Londres", señaló Woodroffe.

Los Rolling Stones también compartieron el origen del álbum. "Creamos este álbum en menos de un mes en Metropolis Studios, en nuestra ciudad natal de Londres; fue muy divertido hacerlo. Parece que a la crítica le ha gustado, ¡y esperamos que a todo el mundo también le encante!", expresó la banda.

Con este lanzamiento, los Stones apostaron por convertir la presentación de Foreign Tongues en un espectáculo visual a la altura de una de las agrupaciones más influyentes de la historia del rock.

Last night, the London skyline lit up with The Rolling Stones iconic tongue and lips in a striking display to celebrate the new album Foreign Tongues, released tomorrow https://t.co/LpY0he8XyO pic.twitter.com/ujFTYzzBxw — The Rolling Stones (@RollingStones) July 9, 2026

Last night, the London skyline lit up with The Rolling Stones iconic tongue and lips in a striking display to celebrate the new album Foreign Tongues, released tomorrow https://t.co/LpY0he8XyO pic.twitter.com/ujFTYzzBxw — The Rolling Stones (@RollingStones) July 9, 2026