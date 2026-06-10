Sheinbaum defiende a Julieta Venegas del hate de canción del mundial

Esta mañana, durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum y en víspera de la Inauguración de la Copa del Mundo 2026, la mandataria levantó la voz para defender a la cantautora tijuanense, Julieta Venegas, luego del hate recibido en redes sociales por su nuevo tema.

Y es que en los últimos videos se viralizó la canción de La Niña Futbolista, bajo la autoría de Venegas. Sin embargo, el recibimiento del nuevo tema no fue como se esperaba, ya que ocasionó una ola de memes y burlas.

Ya sea por el tema o porque algunos dicen que "se nota que fue un encargo político", pero la canción ha dividido las opiniones de muchos. Incluso a los seguidores de Julieta Venegas, quien aseguran que la trayectoria de la cantante había sido perfecta hasta ahora.

Fue la Secretaría de Cultura del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien presentó este tema con el objetivo de promover la inclusión y participación de las niñas y adolescentes en el futbol. Pero más allá de causar una reflexión y unidad en el marco de la justa mundialista, provocó una oleada de memes y comentarios.

Los comentarios de la canción tuvieron que ser deshabilitados en Youtube para evitar las críticas, para lo que muchos suponían podría tratarse de "La canción del Mundial", como ha ocurrido con Waka, waka de Shakira en 2010; La Copa de la Vida, de Ricky Martin en 1998; We are One de Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte para Brasil 2014.

Presidenta defiende a La niña futbolista

En el marco de estas comparaciones y declaraciones del tema, que nunca fue presentado oficialmente como el himno de la Copa del Mundo 2026, la presidenta afirmó en la mañanera, que:

"La canción de Julieta Venegas no pretendía ser la canción oficial del Mundial"

La niña futbolista formó parte del programa denominado Mundial Social. La mandataria aclaró que está dedicada a las niñas que juegan futbol.

¿Cuál es el himno oficial del Mundial 2026?

Cabe señalar, que el himno oficial del Mundial 2026, quedó a cargo nuevamente de Shakira. Se llama Dai Dai y esperamos escucharlo en la inauguración de este 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La cantante colombiana ya ha interpretado los legendarios himnos mundialistas, entre los que destacan: de Hips don't lie Bamboo en Alemania (2006), Waka waka (Esto es África) en 2010 y La,la,la, la Brasil en 2014.