Shinova estrena "Tiempo" y fortalece su apuesta por México

El grupo español Shinova abrió un nuevo capítulo de su carrera con el lanzamiento de "Tiempo", un sencillo que coloca a México entre los primeros destinos de esta nueva etapa artística.

¿Qué representa "Tiempo" para Shinova?

La agrupación española presentó la canción en una conferencia virtual con medios nacionales, donde explicó que el tema reflexiona sobre la velocidad con la que transcurre la vida y la importancia de disfrutar el presente antes de que se convierta en memoria.

En representación de la banda participaron Daniel del Valle, guitarrista y tecladista, y Erlantz Prieto, guitarrista, quienes coincidieron en que la composición sintetiza la madurez creativa alcanzada por Shinova tras más de una década de trayectoria.

"Nunca hemos querido escribir canciones para llenar un disco. Siempre intentamos contar algo que de verdad nos remueva por dentro. Si una persona escucha una de nuestras canciones y siente que habla de su propia vida, entonces todo el trabajo ha valido la pena", explicó Daniel del Valle.

El músico señaló que "Tiempo" no busca impresionar mediante grandes artificios musicales, sino convertirse en una historia cercana que acompañe al oyente en distintos momentos de su vida. Esa búsqueda, dijo, también refleja la evolución personal y artística que vive el grupo.

Erlantz Prieto aseguró que una de las fortalezas de Shinova consiste en dejar que cada persona encuentre un significado distinto en sus canciones.

México como prioridad en la nueva etapa

"Nos gusta que las canciones tengan varias lecturas. Nosotros contamos una historia, pero después cada quien la completa con sus propias experiencias. Es muy bonito cuando alguien nos dice que una canción le ayudó a atravesar un momento complicado o que terminó significando algo completamente distinto de lo que imaginábamos cuando la escribimos", comentó.

México, prioridad para la nueva etapa

La conferencia también sirvió para confirmar que México ocupa un lugar central en los planes internacionales de la banda. Daniel del Valle reconoció que el crecimiento de la comunidad mexicana ha sorprendido al grupo y que buena parte del entusiasmo por esta nueva etapa pasa por fortalecer ese vínculo.

"Cada vez que miramos las estadísticas, los mensajes o las reacciones en redes sociales encontramos muchísimo cariño desde México. Eso nos emociona porque sentimos que nuestras canciones también han encontrado un hogar aquí. Queríamos que esta nueva etapa comenzara de la mano del público mexicano", afirmó.

Prieto añadió que Shinova no enfrenta el desafío de repetir éxitos anteriores, sino de mantenerse fiel a la forma de componer que ha construido su identidad.

"Lo único que intentamos es seguir siendo sinceros. Las canciones cambian porque nosotros también cambiamos, pero la forma de escribir sigue siendo exactamente la misma: hablar desde la emoción y desde la verdad. Creemos que esa honestidad termina llegando al público mucho más que cualquier fórmula", sostuvo.