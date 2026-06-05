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Taylor Swift sorprende con nueva canción para Toy Story 5

Swift estrenó una composición original para la nueva película de Pixar, proyecto que la llevó a reconectar con el género musical que impulsó su carrera

Taylor Swift sorprende con canción para Toy Story 5.
Taylor Swift sorprende con canción para Toy Story 5.

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Lo que ya se venía rumoreando hoy se confirma, Taylor Swift sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de "I Knew It, I Knew You", una nueva canción creada para la banda sonora de la próxima película de Pixar, Toy Story 5.

El tema fue estrenado este 5 de junio y representa un regreso de la cantante a los sonidos country que marcaron el inicio de su carrera musical. La canción fue escrita y producida junto a su colaborador, Jack Antonoff, y está inspirada en Jessie, la popular vaquera de la saga animada.

A través de sus redes sociales, Swift explicó que la oportunidad de participar en una de las franquicias cinematográficas más importantes de su infancia la motivó a aceptar el proyecto.

La artista reveló que comenzó a trabajar en la composición después de ver un adelanto de la película, cuya llegada a los cines está prevista para el 19 de junio.

"I Knew It, I Knew You" se convierte así en la primera canción inédita que Taylor Swift publica en 2026 y en una nueva colaboración de la artista con la industria cinematográfica, donde anteriormente ha participado con temas originales para diversas producciones.

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