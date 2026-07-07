U2 estrena "Street of Dreams", video grabado en la CDMX

La Ciudad de México quedó inmortalizada en el regreso discográfico de U2. La banda irlandesa lanzó este martes "Street of Dreams", primer sencillo de su próximo álbum de estudio y el primero con material inédito en nueve años, acompañado por un video filmado en el corazón del Centro Histórico.

Island Records informó que el videoclip se grabó en mayo pasado en las inmediaciones de la Plaza Santo Domingo, donde decenas de seguidores se reunieron para presenciar la filmación pese a la lluvia y la actividad eléctrica que sorprendieron a la producción.

La tormenta obligó a modificar los planes cuando uno de los generadores dejó de funcionar. La grabación pudo continuar gracias a una familia de la zona que abrió las puertas de su departamento para que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. concluyeran algunas tomas desde el balcón del inmueble.

Significado e historia de 'Street of Dreams'

La visita de U2 a México también coincidió con la Final de la Street Child World Cup 2026, disputada en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, donde los músicos acompañaron las actividades del torneo internacional dedicado a niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

"Street of Dreams" fue producida por Jacknife Lee y conserva el sonido característico de la banda integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. El sencillo marca el inicio de una nueva etapa para el grupo, cuyo siguiente álbum de estudio llegará hacia finales de este año.

El lanzamiento también antecede a una fecha simbólica para la agrupación. En septiembre, U2 celebrará 50 años de su formación, surgida cuando Larry Mullen Jr. colocó un anuncio en el tablero de la escuela Mount Temple Comprehensive, en Dublín, para buscar músicos con quienes formar una banda.

Con este lanzamiento, México no sólo formó parte de la gira promocional del grupo. La capital mexicana quedó integrada a la narrativa visual del regreso de una de las bandas más influyentes del rock, un elemento que distinguirá este sencillo dentro de la historia reciente de U2.