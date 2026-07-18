¿Ver la Final del Mundial con Santa Fe Klan? El rapero invita a sus seguidores a reunirse con él en su barrio

¡Habrá fiesta! El rapero Santa Fe Klan volvió a ser noticia, pero esta vez por armar fiestas para convivir con "su barrio".

Santa Fe Klan demostró el cariño que tiene a la gente de su barrio al invitar públicamente a sus seguidoras a reunirse con él para ver la final del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, el rapero originario de Guanajuato anunció que abrirá las puertas de su colonia para disfrutar del partido, compartir comida y cerrar la jornada con un baile de cumbias.

La publicación rápidamente se volvió viral y fue celebrada por miles de usuarios, quienes destacaron que el cantante continúa organizando convivencias gratuitas con sus seguidores, una costumbre que ha mantenido desde hace varios años en el barrio de Santa Fe, donde creció.

¿Qué dijo Santa Fe Klan?

Mediante una publicación en sus redes sociales, invitó a sus seguidores a acompañarlo para disfrutar la final del Mundial 2026 y adelantó que él mismo preparará parte de la comida para los asistentes.

El mensaje fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes llenaron la publicación de comentarios asegurando que viajarían hasta Guanajuato para convivir con el cantante.

Otros destacaron que este tipo de reuniones ya son una tradición para el rapero, quien suele reunirse con vecinos y fanáticos en fechas importantes.