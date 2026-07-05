Cancelan a Louis Tomlinson en México: ¿Qué hizo el ex integrante de One Direction?

La eliminación de México del Mundial 2026 sigue provocando reacciones dentro y fuera de la cancha.

Ahora, uno de los momentos más comentados no ocurrió durante el partido, sino en un concierto que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Un video protagonizado por Louis Tomlinson desató una ola de críticas entre sus seguidores mexicanos, quienes no tardaron en expresar su molestia por lo ocurrido.

En Ovaciones te decimos por qué las seguidoras mexicanas de Louis Tomlinson están cancelando al ex integrante de One Direction.

Foto: @louist91



Louis Tomlinson transmite partido México vs Inglaterra en concierto

Louis Tomlinson ofreció un concierto en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte, durante el domingo 5 de julio como parte de su gira How Did We Get Here? World Tour, cuando decidió seguir de cerca el encuentro entre México e Inglaterra correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

Mientras interpretaba sus canciones, el ex integrante de One Direction permitió que el partido se proyectara en las pantallas del recinto, por lo que tanto él como el público pudieron seguir las acciones del encuentro en tiempo real.

Diversos videos difundidos en redes sociales muestran al cantante celebrando los goles de Inglaterra durante el espectáculo.

Sin embargo, el momento que más controversia generó ocurrió cuando México consiguió descontar en el marcador.

De acuerdo con los clips, Tomlinson alentó al público presente a abuchear el gol de la Selección Mexicana, una reacción que fue interpretada por muchos aficionados mexicanos como una falta de respeto hacia el Tri y hacia sus seguidores en el país.

| Louis Tomlinson´s reaction to England´s second goal, as he stopped singing to celebrate! ? #HDWGHWTCharlotte



Via lil.tea.rex pic.twitter.com/5RjSElGs6i — World Tomlinson (@LouisWT91World) July 6, 2026

¿Por qué están cancelando a Louis Tomlinson en México?

La polémica estalló porque México representa uno de los mercados más importantes para Louis Tomlinson desde la etapa final de One Direction y durante su carrera como solista.

Tras viralizarse el video donde el británico alienta al público a abuchear a los futbolistas mexicanos, numerosos usuarios aseguraron sentirse decepcionados por la actitud del cantante, especialmente porque el episodio ocurrió apenas unas horas después de la eliminación del Tri en la Copa del Mundo.

En redes sociales, algunos seguidores afirmaron que dejarían de apoyarlo, mientras otros incluso señalaron que buscarán vender o regalar los boletos para sus próximas presentaciones en territorio mexicano.

Míralo pidiendo que abucheen a México... LOUIS HERMANO YA NO ERES MEXICANO!!!!!!! pic.twitter.com/JPWgaaEhzb — Cristy ?? (@Crismtz_ahft) July 6, 2026

Asimismo, algunos usuarios defendieron a Louis Tomlinson argumentando que simplemente apoyó a la selección de su país, otros consideraron que fomentar los abucheos contra México fue un gesto innecesario.

Frases como "ya no eres mexicano", "no te lo vamos a perdonar" y "adiós, Louis" comenzaron a aparecer entre las tendencias relacionadas con el cantante.

¿Cuándo regresa Louis Tomlinson a México?

Estas críticas se dan previo a la presentación de Tomlinson en CDMX que está programada en el Estadio GNP Seguros el 10 de abril, por lo que la controversia ha generado incertidumbre sobre el ambiente que podría encontrar durante su visita.

Y todavía sube esta foto después de que pidió abuchearan a México!!!



LOUIS TOMLINSON LAS MEXAS NO OLVIDAMOS. pic.twitter.com/BZFMAHMUX5 — Cristy ?? (@Crismtz_ahft) July 6, 2026

Hasta el momento, Louis Tomlinson no ha emitido un posicionamiento público sobre la controversia, mientras los videos mantiene abierto el debate entre quienes consideran normal apoyar a la selección de su país y quienes creen que el cantante cruzó la línea al celebrar y permitir los abucheos dirigidos hacia la Selección Mexicana.