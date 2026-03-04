El presidente de la Jucopo afirmó que se modifican artículos constitucionales para limitar la reforma a temas electorales y excluir asuntos como lenguaje inclusivo, Poder Judicial e inteligencia artificial.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se mantendrá dentro de la reforma político-electoral y continuará difundiendo resultados preliminares la misma noche de la jornada electoral, mientras que uno de los cambios que se plantea es adelantar el inicio de los cómputos oficiales para que comiencen en el momento en que lleguen los paquetes electorales a los consejos distritales, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco.

En entrevista explicó que el PREP seguirá operando como hasta ahora, ofreciendo resultados preliminares en las horas posteriores al cierre de las casillas y funcionando como un instrumento que brinda certeza y confianza sobre el resultado de las elecciones. Precisó que este mecanismo no será sustituido por los cómputos oficiales, ya que ambos procesos se desarrollarán de manera paralela dentro del sistema electoral.

De acuerdo con el también coordinador parlamentario de Morena en la Cámara alta, la modificación propuesta busca agilizar el proceso de verificación de los resultados, de modo que el cómputo oficial inicie en el momento en que comiencen a recibirse los paquetes electorales en los consejos distritales y no hasta días después de la jornada electoral, como ocurre actualmente. Mientras el PREP continuaría informando de manera preliminar durante la misma noche de la elección, los cómputos oficiales permitirían confirmar los resultados y podrían tardar alrededor de 72 horas en concluir.

Mier Velazco señaló que el dictamen de reforma aún se encuentra en proceso de revisión para afinar la redacción de diversos artículos de la Constitución relacionados con los ejes centrales de la propuesta. Indicó que durante ese análisis se detectó que se habían incorporado disposiciones que no forman parte estrictamente de la reforma político-electoral, entre ellas ajustes para armonizar lenguaje inclusivo, así como temas vinculados con el Poder Judicial y con la regulación en materia de inteligencia artificial.

Explicó que estas disposiciones se están revisando para delimitar el contenido de la reforma a los diez ejes que integran la propuesta presentada por el Ejecutivo federal, a fin de evitar que se incluyan modificaciones que no correspondan al ámbito electoral.

El legislador morenista también sostuvo que la coalición legislativa integrada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo se mantiene firme durante la discusión de la reforma, aunque reconoció que cada partido tiene vida propia, con su propia declaración de principios y estatutos que orientan su actuación política, por lo que aseguró que se buscará construir acuerdos para que los aliados acompañen el proyecto, sin que ello implique una ruptura en la alianza parlamentaria.