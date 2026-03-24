Reforma electoral se atoró en el Senado; prevén aprobarla para que se implemente en el 2027

La reforma electoral de Sheinbaum sigue sin dictamen en el Senado por diferencias en revocación de mandato y cabildos, incluso dentro del oficialismo.

La reforma constitucional en materia electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continúa en proceso de construcción en el Senado con el objetivo de que entre en vigor en las elecciones de 2027, incluso mediante un periodo extraordinario en mayo para cumplir con el plazo límite del día 30, mientras se mantienen en revisión aspectos técnicos relacionados con la revocación de mandato y la integración de cabildos.

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Los senadores Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, informaron que el dictamen no está concluido, ya que se integran observaciones del Instituto Nacional Electoral, gobiernos estatales, congresos locales y fuerzas políticas.

Precisaron que la revocación de mandato se mantiene como mecanismo de participación directa y que su activación dependerá exclusivamente de la ciudadanía mediante la recolección de firmas. La iniciativa plantea ampliar el margen para solicitarla y permitir que se realice en 2027 o 2028.

Inzunza Cázarez sostuvo que la presidenta tiene el derecho e incluso la obligación de hablar de su gestión durante el proceso, al tratarse de un ejercicio de rendición de cuentas y no de propaganda electoral. Este punto, junto con la definición de la fecha, continúa en deliberación ante las observaciones del Partido del Trabajo, que ha manifestado su desacuerdo con que el ejercicio coincida con la elección federal.

En cuanto a la integración de cabildos, Cantón Zetina explicó que se busca racionalizar el número de regidores sin afectar las realidades locales. Señaló que Oaxaca cuenta con 570 municipios con estructuras reducidas, en algunos casos con apenas dos, tres o cuatro regidores, mientras que Tabasco tiene 17 municipios con configuraciones distintas, lo que evidencia la dificultad de establecer un criterio uniforme.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, indicó que el retraso en las comisiones obedece a un ajuste de técnica legislativa en la definición del rango de regidores y síndicos, y descartó que esté relacionado con la revocación de mandato. Advirtió que fijar un mínimo de, por ejemplo, siete integrantes, podría provocar un aumento automático en el tamaño de los cabildos, lo que contravendría la política de austeridad y afectaría el federalismo.

En el caso de Yucatán, el gobernador expresó preocupación por considerar que para municipios pequeños un mínimo de siete integrantes podría resultar financieramente inviable.

Por su parte, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que la reforma no cuenta con los votos necesarios para avanzar y planteó que debe retirarse, al considerar que la revocación de mandato es “tramposa”. Señaló que el proyecto no atiende problemas de fondo como la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y el financiamiento ilícito de campañas.

En la misma línea, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, adelantó que su bancada votará en contra si la iniciativa se mantiene en sus términos actuales y señaló que el grupo parlamentario se encuentra en sesión permanente para garantizar la asistencia de todos sus integrantes durante la votación, incluso si esta se realiza en Semana Santa.

Pese a las diferencias, Cantón Zetina sostuvo que la reforma será aprobada para que entre en vigor en el proceso electoral de 2027. Explicó que deberá avalarse a más tardar el 30 de mayo por el Congreso de la Unión y al menos 17 legislaturas estatales, y que, de ser necesario, se convocará a un periodo extraordinario en mayo para cumplir con ese plazo, a fin de respetar el requisito constitucional de los 90 días previos al inicio del proceso electoral.