Refuta AMLO a Greg Abbott; nosotros ‘Somos más Americanos’

POR URBANO BARRERA

Con el corrido de Los Tigres del Norte titulado ‘Somos más Americanos’, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió nuevamente al gobernador de Texas Greg Abbott, quien amenazó con una declaratoria de invasión ante el incremento de migrantes en Estados Unidos de América.

En su conferencia matutina, López Obrador, dedicó la canción a los migrantes poblanos, muchos de ellos que cruzaron la frontera para trabajar, enviar dinero a sus familiares y apoyar al desarrollo de la primera potencia mundial.

En la pantalla que usa para apoyar su discurso se observó a la organización musical y el corrido que señal.

–“Quiero recordarle al gringo: Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó”. “Ellos pintaron la raya, para que yo la brincara. Y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra. Y no vengo a darles guerra, soy hombre trabajador”.

“Nos compraron sin dinero las aguas del Río Bravo.Y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada, con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming, también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y aunque le duela al vecino, somos más americanos que todititos los gringos”.

Después de escuchar el corrido, el presidente de México calificó como una exageración y una desproporción que Greg Abbott, tenga la intención de declarar que su estado está siendo invadido por migrantes mexicanos.

Expresó que su gobierno no permitirá que se ofenda a connacionales que han ido a vivir y a trabajar al país vecino.

El mandatario mexicano expresó que las declaraciones xenofóbicas solo buscan obtener votos, pero manifestó que “en una de esas, ni siquiera van a tener votos”.

“Yo entiendo que quieran los votos, pero en una de esas ni siquiera van a tener votos porque nosotros no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos que han ido a Estados Unidos a vivir y a trabajar honradamente, no vamos a permitir que a los poblanos que están en Nueva York se les ofenda. Si ellos tienen todo el derecho de buscarse la vida”, dijo.