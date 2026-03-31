Registro Jóvenes Construyendo el Futuro: cómo postularte en abril 2026

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro inicia un nuevo periodo de vinculaciones para jóvenes que buscan capacitarse y recibir apoyo económico.

A partir del 1 de abril de 2026, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su segundo periodo de vinculaciones del año, permitiendo que miles de jóvenes den el siguiente paso en su proceso de capacitación laboral.

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Esta iniciativa del Gobierno de México está dirigida a personas de 18 a 29 años que actualmente no estudian ni trabajan, con el objetivo de integrarlas a actividades productivas mediante su incorporación a centros de trabajo como empresas, talleres, organizaciones o instituciones públicas.

Durante el proceso, las y los participantes podrán elegir el espacio que mejor se adapte a sus intereses profesionales, donde recibirán formación práctica durante un periodo de 12 meses.

Uno de los principales beneficios del programa es el apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, además de acceso a seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

¿Cómo postularse?

Para formar parte de esta etapa, es indispensable estar previamente registrado en la plataforma digital del programa. Una vez habilitado el periodo, las y los aspirantes deberán ingresar a su cuenta, consultar las opciones disponibles y postularse al centro de trabajo de su interés.

Puntos clave del programa

Inicio de vinculaciones: 1 de abril de 2026

1 de abril de 2026 Requisito: registro previo en la plataforma

registro previo en la plataforma Dirigido a: jóvenes de 18 a 29 años sin empleo ni estudios

jóvenes de 18 a 29 años sin empleo ni estudios Apoyo mensual: 9,582 pesos

Beneficio adicional: seguro médico del IMSS

Duración: 12 meses de capacitación

El programa busca fortalecer el acceso de las juventudes a oportunidades de desarrollo, al tiempo que impulsa la adquisición de habilidades laborales y experiencia profesional.

Cabe destacar que Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa público enfocado al bienestar social, por lo que su uso con fines distintos está prohibido.