SAT simulador declaración anual 2026: paso a paso para personas físicas

Cómo realizar tus trámites del SAT rápido desde el celular

La herramienta estará disponible hasta el 31 de marzo y permite detectar errores antes de presentar la declaración anual en abril.

Con el objetivo de evitar errores y facilitar el cumplimiento fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha el simulador de la declaración anual 2026, una herramienta diseñada para que las personas físicas anticipen su situación ante el fisco.

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Este sistema permite a los contribuyentes revisar de manera previa sus ingresos, deducciones y retenciones, además de conocer si tendrán saldo a favor o impuestos por pagar antes de realizar el trámite oficial, que deberá presentarse del 1 al 30 de abril.

El simulador estará disponible únicamente durante marzo, por lo que se recomienda aprovecharlo para corregir inconsistencias y evitar contratiempos en la declaración definitiva.

Paso a paso para usar el simulador del SAT

Para acceder, es necesario contar con el RFC y la contraseña o e.firma. Una vez dentro del portal del SAT, el usuario debe seleccionar la opción “Presentar declaración” y seguir las indicaciones del sistema.

La plataforma está dividida en secciones como ingresos, deducciones, determinación y pago, donde se despliega información precargada, incluyendo salarios, facturas emitidas y recibidas, retenciones de ISR y deducciones personales.

También es importante revisar el apartado “Sin clasificación”, donde pueden aparecer comprobantes que sí son deducibles pero que no han sido identificados correctamente.

Novedades del simulador 2026

Para este año, el SAT incorporó mejoras que hacen más detallada la revisión fiscal. Entre las principales destacan:

Desglose detallado de ingresos , incluyendo información de CFDI de nómina

, incluyendo información de CFDI de nómina Visualización de datos precargados de retenedores

Inclusión de ingresos por SOFIPOS

Integración de estímulos fiscales del Plan México

Mensajes informativos sobre la situación del contribuyente

Detección automática de deducciones en el apartado “Sin clasificación”

Además, se incluyen herramientas como el visor de nómina, visor de deducciones personales y visor de retenciones, que permiten verificar la información fiscal con mayor precisión.

¿Quiénes deben presentar la declaración anual 2026?

De acuerdo con el SAT, están obligadas a presentar la declaración anual las personas que:

Obtuvieron ingresos mayores a 400 mil pesos anuales

Tuvieron dos o más empleadores

Dejaron de trabajar antes del 31 de diciembre

Recibieron ingresos del extranjero o sin retención de impuestos

Percibieron ingresos adicionales como bonos, jubilaciones o indemnizaciones

Trabajan por honorarios o de forma independiente

Emiten facturas por servicios

Cumplir con este trámite no solo evita multas o sanciones, sino que también permite mantener en orden la situación fiscal e incluso obtener devoluciones de saldo a favor.