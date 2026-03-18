Conoce cómo hacer el registro presencial de la Beca Rita Cetina 2026 y consulta la lista de módulos disponibles para alumnos de primaria en México

La Beca Rita Cetina abrió en marzo de 2026 su registro para alumnos de primaria que estudian en escuelas públicas de México, brindando una oportunidad para que más familias accedan a este apoyo económico.

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Este proceso se implementó inicialmente en línea, pero ahora también se habilitó la opción de hacerlo de manera presencial en distintos puntos del país, facilitando el acceso a quienes tienen dificultades con internet.

Autoridades de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) confirmaron la apertura de módulos físicos de atención, con el objetivo de apoyar a madres, padres y tutores en el registro.

Desde el 16 de marzo de 2026, comenzaron a operar más de 2 mil módulos de atención en todo México, donde los interesados pueden recibir orientación y completar el trámite sin complicaciones.

Estos centros estarán disponibles durante la jornada laboral y permanecerán activos hasta que concluya el periodo de inscripción, por lo que es importante acudir con tiempo y la documentación completa.

¿Cómo ubicar módulo de registro para la Beca Rita Cetina?

Para ubicar el módulo más cercano, los tutores deben ingresar al portal oficial, seleccionar su estado y consultar el mapa con las sedes disponibles, donde también podrán revisar direcciones y horarios de atención.

Entre los requisitos destacan:

Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada (del adulto y estudiante)

Identificación oficial de la madre, padre o tutor legal.

Comprobante de domicilio reciente.

Número de teléfono.

Correo electrónico de contacto.

CCT de la escuela.

Fecha límite para el registro a la Beca Rita Cetina en 2026

La fecha límite para registrarse es el 19 de marzo de 2026, y el programa otorga un apoyo anual de 2,500 pesos por estudiante, destinado a cubrir gastos escolares como útiles y uniformes, por lo que se recomienda no dejar pasar esta oportunidad.