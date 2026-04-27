Regular la inteligencia

Señal: discusión de ley de IA avanza en paralelo a revisión del TMEC

Tendencia: regulación tecnológica pasa de tema doméstico a fricción geopolítica

En las últimas semanas, el Senado de la República ha puesto sobre la mesa la posibilidad de construir un marco regulatorio para la inteligencia artificial en México. La discusión apenas comienza, pero su dirección es clara: tomar como referencia modelos como el de la Unión Europea, que ha optado por regular la IA a partir de niveles de riesgo, estableciendo obligaciones diferenciadas según el impacto potencial de cada sistema.

En otro momento, esta sería una conversación técnica: cómo equilibrar innovación con protección de derechos, cómo evitar sesgos algorítmicos, cómo definir responsabilidades en sistemas autónomos. Pero el contexto ha cambiado. La regulación de la inteligencia artificial ya no ocurre en un vacío.

En paralelo, México y Estados Unidos han iniciado el proceso de revisión del TMEC, el acuerdo que estructura una de las regiones económicas más integradas del mundo. La USTR ha confirmado que este proceso incluirá temas que hace apenas unos años no estaban en el radar: cadenas de suministro críticas, seguridad económica y, cada vez más, economía digital.

Ahí es donde ambas conversaciones se encuentran.

Estados Unidos no ha optado por una ley integral de inteligencia artificial al estilo europeo. Su aproximación ha sido más fragmentada y flexible, basada en lineamientos ejecutivos y regulaciones sectoriales, con un objetivo claro: no frenar la innovación en un momento en que la competencia tecnológica global —particularmente con China— es central. Al mismo tiempo, busca garantizar que los flujos de datos, servicios digitales y capacidades tecnológicas dentro de su esfera económica se mantengan abiertos y funcionales.

México, en cambio, parece inclinarse hacia un modelo más estructurado, más preventivo y potencialmente más restrictivo en ciertos usos. Ninguno de los dos enfoques es incorrecto en sí mismo. Ambos responden a preocupaciones legítimas. El problema es que no existen en aislamiento.

La relación económica entre México y Estados Unidos ya no es simplemente comercial. Es profundamente operativa. Las cadenas de suministro, los servicios digitales, la infraestructura en la nube y el desarrollo tecnológico funcionan como un sistema integrado. En ese contexto, regular la inteligencia artificial deja de ser sólo una decisión interna y se convierte en una variable que puede afectar esa integración.

Si la regulación mexicana introduce obligaciones difíciles de cumplir para empresas tecnológicas que operan en ambos lados de la frontera, o si limita ciertos flujos de datos, es probable que el tema termine escalando a la mesa de negociación del T-MEC. No como un debate técnico, sino como un punto de fricción económica.

Pero el riesgo no es el único ángulo.

Una regulación bien diseñada también puede convertirse en una ventaja. En un entorno donde la incertidumbre tecnológica es creciente, las empresas valoran cada vez más la claridad jurídica. Países que logren establecer reglas claras, proporcionales y ejecutables pueden posicionarse como destinos atractivos para inversión en sectores sensibles como fintech, salud digital o inteligencia artificial aplicada al sector público.

La pregunta de fondo no es si México debe regular la inteligencia artificial. Debe hacerlo. La pregunta es cómo hacerlo en un contexto en el que sus decisiones ya no se miden únicamente por su impacto interno, sino por su efecto en una red de integración global.

Durante décadas, la política tecnológica podía pensarse como una extensión de la política pública nacional. Hoy, eso ya no es suficiente. Regular tecnología es, en la práctica, definir cómo se participa en un sistema global de innovación, producción y poder.

La inteligencia artificial acelera esa transformación. No sólo por lo que hace, sino por lo que conecta.

Porque en el siglo XXI, regular la inteligencia ya no es sólo proteger a una sociedad. Es decidir a qué sistema pertenece.