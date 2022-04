Resico abre sus puertas a 9.6 millones de informales

POR AIDA RAMÍREZ

El gobierno federal considera que 30 por ciento de la población que nunca ha tributado, que quiere pagar menos de impuestos para tener solvencia o que trabaja en la informalidad -esto es, alrededor de 9.6 millones de los 32.2 millones de personas, según números del INEGI-, podría acceder a la formalidad por medio del Régimen Simplificado de Confianza , antes de que concluya esta administración.

Lo anterior, porque a decir de la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, el Régimen puesto en marcha a partir de este año “es tan bueno, que personas que forman parte de cooperativas o que nunca pensaron en tributar, ya lo están analizando”.

Datos del organismo recaudador señalan que al primer trimestre del año, se tienen dos millones 321 mil 699 personas físicas que pertenecen al Resico, y 170 mil 181 personas morales.

Además de que, al concluir el primer trimestre del año cuando la mayoría de las personas morales ya contribuyeron –en marzo pasado- y que se debieron efectuar los cambios de quienes estaban en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), resultó que esta parte tributó más que cuando estaba en otro grupo de contribuyentes en 2021.

De esta forma, el total de la recaudación de personas físicas y morales fue de cuatro mil 935 millones de pesos, lo que representa un incremento de 99.3 por ciento en términos reales, esto es, dos mil 627 millones de pesos más que en comparación con 2021.

En detalle, la recaudación total de las personas físicas fue de dos mil 383 millones de pesos contra los 992 millones de pesos de 2021, esto es, una variación al alza de 124 por ciento, equivalente a un mil 391 millones de pesos más.

Por Impuesto Sobre la Renta (ISR), declararon un mil 309 millones de pesos en este año, contra 539 millones de pesos en 2021, lo que significó 126.3 por ciento más, que significó 707 millones de pesos más.

Mientras que por Impuesto al Valor Agregado (IVA), el año pasado la recaudación fue de 452 millones de pesos contra un mil 074 millones de pesos de esta anualidad, esto es, 121.2 por ciento más, equivalente a 621 millones de pesos más.

Personas morales

En cuanto a la personas morales, la recaudación total alcanzó este año los dos mil 552 millones de pesos contra un mil 316 millones de pesos de 2021, por lo que fueron un mil 236 millones de pesos más que significaron una variación real de 80.8 por ciento.

Por ISR, el fisco observó en 2022 una variación positiva de 92.5 por ciento, que significó 554 millones de pesos más, al registrar un millón 075 pesos de recaudación contra los 520 millones de 2021.

Y en cuanto al IVA, en la pasada anualidad se registraron 796 millones de pesos y en esta un mil 477 millones de pesos, una variación absoluta de 681 millones de pesos más, que significa 73 por ciento más.

“Parece poco dinero pero recuerden que son la gente que tiene los niveles de ingresos más bajos. Pero es un crecimiento significativo. Nosotros creemos que al hacer más fácil el pago de impuestos, más gente viene a pagar, aunque paguen un peso, lo están pagando”, aseguró a Ovaciones, la jefa del SAT.

Al cuestionarla sobre las personas físicas o morales a quienes se les cambió sin haber mediado consulta alguna, señaló que ello “fue porque cambió la ley. Es como cuando desaparece un impuesto y le ponen otro nombre; cambió la ley y hubo regímenes que desaparecieron”.

“No es un hecho de arbitrariedad, simplemente cambió la ley, ya no existe el régimen anterior -que prácticamente el que desapareció fue el Régimen de Incorporación Fiscal-, se les dio un plazo porque hay un derecho adquirido, se les dio un plazo para que dijeran quién se quería quedar en ese régimen y que nos avise, y tienen tanto tiempo para avisar”.

“Quienes avisaron se quedan en el RIF, y quienes no avisaron en automático se cambia –al considerar la información que obra en la base de datos del SAT-, y varios de los que no avisaron es que incluso ni siquiera cumplían con los requisitos para permanecer en el RIF, y se pudieron ir al régimen general porque facturan cantidades importantes, porque estos regímenes son para ayudar a gente con menos recursos y con menos capacidades técnicas y económicas, que no estudió en muchas veces una licenciatura, y que les queremos hacer las cosas fáciles”, explicó Buenrostro Sánchez.

Funciona mejor de lo esperado

De la expectativa para el Resico, dijo que “está funcionando mejor de lo que imaginábamos. La gente está pagando, la facilidad le gustó a muchas personas”.

Es más, dijo que en estos momentos se atiende en las oficinas del SAT, de manera personal, a mucha gente para orientarla en los cambios al nuevo Régimen.

“Hay cooperativas de pescadores, ganaderos, agropecuarios que incluso analizan la conveniencia de dejar la figura de cooperativa -que por años ha tenido muchos beneficios- para cambiarse al Resico. Es un instrumento muy atractivo y gente que nunca pensó en tributar de manera individual como cooperativistas, piensan en migrar al nuevo esquema. Nosotros creemos que sí va a funcionar y va a traer a la formalidad a un segmento de personas de bajos recursos. Según estudios internacionales es un 30 por ciento de crecimiento de entrada”, aseveró.

Recordó que contribuir es parte de la cultura fiscal, porque “la hacienda pública es de todos los mexicanos y lo que cae aquí es para los mexicanos mismos a través de los programas, ya sea en salud, en educación, en lo que sea”.

Cabe señalar que en 2021, el Congreso de la Unión aprobó el nuevo Régimen Simplificado de Contribuyentes que es una simplificación administrativa, al que pueden adherirse personas físicas que realicen actividades profesionales, empresariales o que otorguen uso o goce temporal de bienes inmuebles, siempre que sus ingresos no excedan los 3.5 millones de pesos al año.

En este caso, pueden ser abogados, contadores, arrendadores, tiendas de abarrotes, panaderías, ferreterías, cualquier negocio o actividad económica, entre otros, a quienes se cobra una tasa de ISR muy baja que va desde 1.0 por ciento hasta 2.5 por ciento.

En cuanto a las personas morales podrán tributar aquellas constituidas como personas físicas, cuyos ingresos totales no excedan los 35 millones de pesos al año.