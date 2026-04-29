Respalda el PAN a gobernadora de Chihuahua por caso de agentes de la CIA

El PAN respaldó a la gobernadora Campos Galván y acusó a Morena de atacar a quien sí actúa contra el crimen organizado en Chihuahua.

La dirigencia nacional del PAN reiteró su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y aseguró que en esa entidad se desmanteló uno de los narcolaboratorios más grandes del país y se golpeó directamente la operación del crimen organizado y, en lugar de reconocerlo, el gobierno federal y Morena optaron por atacar a quien sí actuó.

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“Sostenemos que en Morena no les preocupa la soberanía, les incomoda el golpe al crimen. Les molesta que haya gobiernos que sí enfrentan a los delincuentes”, insistió el partido.

Hizo un reconocimiento a la actuación de la mandataria, quien señaló que privilegiará el envío de información a las autoridades correspondientes antes de acudir a otras instancias, y su instrucción de crear una Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos Relacionados con el Desmantelamiento del narcolaboratorio de “El Pinal”, en el municipio de Morelos, la cual ya está en operaciones y en comunicación con la Fiscalía General de la República.

“México y Chihuahua no esperan confrontaciones políticas; una vez que concluyan las diligencias para esclarecer los hechos, respaldaremos la decisión de la gobernadora, si así lo decidiera, de presentarse ante el Senado de la República“, apuntó en un comunicado.

Asimismo, el PAN retó al gobierno federal señalando que si realmente quiere rendición de cuentas, que empiecen por casa, y recordó que Ismael “El Mayo” Zambada afirmó que el día de su detención en Estados Unidos se reunió con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y que no era la primera vez.

Además, a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, le cancelaron la visa en medio de señalamientos por vínculos criminales, y en Tamaulipas, Américo Villarreal nombró asesor legal al abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40.