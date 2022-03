Responsabilidad multiplicada

ILUSIONA A LÓPEZ ENCERRONA

Tienta en Torreón de Cañas

El matador de toros capitalino Salvador López luce delgado, pero fuerte. Con el carisma que le caracteriza, confiesa que se ha sometido a un estricto régimen alimenticio y de entrenamiento.

El día 27 celebrará una década de alternativa. Lo hará con la primera encerrona de su carrera, prevista para celebrarse en la Plaza Ponciano Díaz de Tula, Hidalgo, donde lidiará un muy bien presentado encierro de Huichapan, ganadería propiedad de los sucesores del desaparecido criador hidalguense Adolfo Lugo Verduzco.

‘La primera encerrona de mi carrera es algo que me hace gran ilusión. Son diez años desde que recibí el abrazo’, comenta el torero, que funge como director general del Taller de Tauromaquia de la Ciudad de México.

‘Este festejo era algo que no esperaba, pero se dieron todas las circunstancias y un grupo de amigos me ofreció torearla, claro que no iba a desaprovechar la oportunidad. Quiero agradecerle públicamente a todas las personas que han creído en mi y que han apostado por esta encerrona’, señala Salvador, quien desde muy niño tenía decidido que quería ser torero.

TORERO

24/7 Su carácter inquieto le llevó a abandonar el calor de su hogar aún menor de edad, pero jamás ha dejado de estar en contacto con su familia. ‘Mi carácter es así, disfruto mucho estar conmigo mismo. Metido en la tauromaquia’, agrega el torero que tiene un gran sentido de la responsabilidad por el compromiso que le espera en el coso de Tula.

‘Si matar un solo toro implica gran responsabilidad, imagina lo que es lidiar el encierro completo. No sólo es lo mental, porque son varias veces las que saldrás a jugarte la vida; también es el aspecto físico, porque tal vez desde los tendidos podría parecer que no es desgastante, pero claro que lo es. Por eso debes llegar con una gran condición física’, manifiesta.

EL PÚBLICO

‘Pero más importante aún que todo lo anterior es mantener emocionado al público, por lo que verán muchas suertes que no suelo hacer o que tal vez nunca he hecho, pero que ese día ejecutaré por primera ocasión. Estoy convencido que será una gran tarde de toros’, comenta el torero capitalino.

Por último, señala: ‘Llevo gran amistad con muchos aficionados taurinos a los que me daría un enorme gusto verlos ese día en los tendidos, nada es más gratificante para un torero que las personas por las que sientes afecto te acompañan en un día tan especial, si fueran todos los aficionados que conozco y por los que siento gran aprecio llenamos la México’.