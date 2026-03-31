Revelan plan clave de CDMX y FIFA para el Mundial 2026

Clara Brugada anunció una mesa permanente de coordinación entre el Gobierno capitalino, la FIFA y el Estadio Ciudad de México

Con el objetivo de reforzar la coordinación para la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y garantizar que la Ciudad de México esté preparada para albergar la inauguración y los partidos programados, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se reunió este lunes con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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Reuniones diarias

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno indicó que el principal acuerdo alcanzado durante el encuentro, realizado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, fue establecer una mesa permanente de trabajo con reuniones diarias entre representantes del Gobierno capitalino, la FIFA y el Estadio Ciudad de México, con el propósito de dar seguimiento puntual a cada uno de los aspectos operativos, logísticos y técnicos relacionados con el Mundial de 2026.

La reunión se realizó dos días después del partido entre la Selección Mexicana y Portugal celebrado en el Estadio Banorte, inmueble que será sede de la inauguración del Mundial de 2026 y será nombrado por la FIFA como Estadio Ciudad de México, durante los encuentros mundialistas.

Brugada Molina informó que participará de manera presencial una vez por semana en estas reuniones, a fin de supervisar directamente los avances y dar seguimiento a los compromisos asumidos.

Indicó que el propósito es mantener una coordinación continua para asegurar que tanto la ceremonia inaugural como el resto de los encuentros se desarrollen sin contratiempos.

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Durante la reunión, Brugada Molina dijo que presentó a Gianni Infantino los avances que la administración capitalina ha realizado en materia de infraestructura, movilidad y seguridad, además de las obras que actualmente se llevan a cabo para mejorar las condiciones de acceso y operación en la zona del estadio.