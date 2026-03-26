Reventa se desplomó tras ausencia de CR7, aunque aún hay boletos en 100 mil pesos

La plataforma StubHub ofrece entradas desde poco arriba de los 3 mil pesos y hasta dos en 109 mil pesos

Los revendedores que querían “jubilarse” el sábado, so pretexto del México vs. Portugal, insisten en sacar dinerales a los aficionados, más allá de que los precios cayeron al saber que Cristiano Ronaldo no vino a nuestro país.

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Porque al revisar una de las plataformas de reventa autorizadas, hay boletos que se ofrecen hasta en los 109 mil pesos, tal cual hay en la página de StubHub.

Y de acuerdo a la mencionada plataforma, ese precio ni siquiera es para un boleto de los más exclusivos, sino son para la zona denominada como “633” y es en la parte de hasta arriba del Coloso de Santa Úrsula.

Ese es el precio más alto que se le pusieron a dos boletos disponibles. De ahí, ya bajan a 50 mil 500 pesos, 32 mil, 15 920, 15 mil, 11 mil 500, 10 mil 600, 9 mil 300, 8 mil 800, 7 mil 900, 7 mil, 6 mil 900, 6 mil, 5 mil 300, 4 mil 700, 3 mil 800 y el menos caro 3 mil 300.

Es importante señalar que entre esos precios hay más boletos disponibles, aunque las referencias están en esas cantidades, lo cual deja ver que aún hay mucho boleto disponible, pero a precios que para mucha gente son prohibitivos.

Cabe recordar que los precios originales de los boletos para el partido, los cuales fueron vendidos a través de la fallida plataforma Fanki, la cual colapsó todos los días de la preventa, venta y etcétera, costaban de 500 a 9 mil pesos el más caro.

Conseguir boletos a través de esa plataforma fue prácticamente imposible para muchos aficionados, quienes tuvieron que recurrir a reventa a precios exorbitantes, los cuales cayeron con la no presencia de Cristiano Ronaldo.