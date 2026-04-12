Esta semana, Roberto Velasco recibió en la SRE al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. | Foto: Cortesía @SRE_mx

A tres días de asumir la Cancillería, recibió a Ronald Johnson para iniciar el diálogo con Washington

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, recibió en la sede de la cancillería al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en lo que representó uno de sus primeros encuentros oficiales con representantes del gobierno estadounidense, tres días después de haber rendido protesta ante el Senado de la República , el pasado 8 de abril, como nuevo titular de la diplomacia mexicana.

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Durante la reunión, ambos revisaron los distintos temas de la agenda compartida entre México y Estados Unidos y reiteraron el compromiso de mantener y fortalecer la cooperación bilateral.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el encuentro estuvo orientado a dar continuidad a los trabajos conjuntos entre ambos países, con base en los principios que han guiado históricamente la relación bilateral, con el objetivo de generar bienestar y prosperidad a ambos lados de la frontera.

La reunión con Ronald Johnson forma parte de la serie de acercamientos que Roberto Velasco Álvarez ha comenzado a sostener con representantes de distintos gobiernos tras su llegada a la cancillería, con el propósito de presentarse formalmente y retomar la agenda de política exterior de México.

Esta semana, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) recibió en la @SRE_mx al embajador de @USEmbassyMEX, Ronald Johnson (@USAmbMex), para conversar de los distintos temas de la agenda compartida.



En este marco, reiteraron el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la… pic.twitter.com/cbXeez6cQ5 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 11, 2026

Como parte de esos primeros contactos, Roberto Velasco Álvarez sostuvo previamente una conversación telefónica de trabajo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En esa llamada, ambos funcionarios abordaron temas prioritarios de la relación bilateral, particularmente en materia de seguridad y migración. La cancillería señaló que los dos reconocieron los avances alcanzados en seguridad, con respeto a los principios acordados entre ambos gobiernos, y coincidieron en la importancia de atender los retos de la movilidad humana con apego a los derechos humanos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores describió esa conversación telefónica como “productiva y cordial” y destacó que permitió revisar los temas prioritarios de la agenda entre México y Estados Unidos y las vías para profundizar el trabajo conjunto en beneficio de ambos países y de la región.