Ronda incertidumbre en futbol americano femenil

Abraham Puebla

Foto: Archivo

“La Selección Mexicana de Futbol Americano, que quedó en quinto lugar en el Mundial de la especialidad, que se llevó a cabo en Finlandia, viven la incertidumbre sobre si podrán regresar pronto a nuestro país, pues aunque la Federación Mexicana de Futbol Americano asegura que tiene todo bajo control, por el momento las jugadoras no tienen la certeza de que tengan los tickets de vuelta.

NO PUEDEN CHECAR

Aunque luego de su polémica participación en la justa mundialista, a la que no pudieron llegar en tiempo y forma por el poco profesionalismo de César Barrera, presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano, quien culpó a la Conade y a la compañía de aviación luego de no haber tenido en tiempo y forma todo lo referente a la logística, las jugadoras comenzaron a recibir sus itinerarios de viajes. Unas abordarían el avión de regreso a la República Mexicana la noche del lunes y otras lo harían hoy por la mañana, al momento de hacer el ‘check in’ no lo pueden concretar.

Aunque la Federación Mexicana de Futbol Americano no se ha pronunciado al respecto, trascendió que los vuelos de regreso están saturados.

QUE YA ESTABA ARREGLADO

Apenas el pasado sábado César Barrera, presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano, aseguró a través de un comunicado, que: “Gracias al trabajo conjunto entre la Agencia de Viajes Pegaso y la FMFA, se cuenta con la totalidad de boletos para el regreso garantizado de nuestras jugadoras y staff de coacheo, tal como se tenía programado”.

“Como se ha referido en diversas ocasiones por motivos de seguridad nos es imposible compartir el itinerario de vuelo de las jugadoras, pero queda totalmente asegurado por esta Federación que los regresos se encuentran ciento por ciento garantizados, que ya se cuenta con itinerarios completos para todo el colectivo y que en cuanto nuestro conjunto pise tierras aztecas, se estará informando oportunamente de su regreso a casa”, añade el comunicado.

Previo al arranque del Mundial de Finlandia, cuando se supo que el representativo mexicano tenía problemas para viajar, César Barrera aseguró que: “Hace unos días, la aerolínea Lufthansa entró en huelga, lo que ha afectado a más de 135 mil pasajeros con la cancelación de más de 678 vuelos. La huelga es respaldada por el Sindicato Verde, afectando principalmente los vuelos internos, lo que ha ocasionado un colapso en la transportación aérea y terrestre en dicho continente”.

PUROS PRETEXTOS

“Derivado de lo anterior, es que nuestra selección femenil no ha emprendido el viaje a Finlandia, como se tenía contemplado el día de ayer. Quiero comentarles que desde el martes que tuvimos conocimiento de todo esto, el personal de la Federación Mexicana de Futbol Americano ha puesto manos a la obra, en buscar las alternativas viables que brinden seguridad y certeza a nuestras jugadoras y coaches”, prosiguió Barrera en el video, que le generó muchas críticas.