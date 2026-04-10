Rumbo al Mundial 2026 en CDMX: evento con figuras del futbol y causa social

La jornada tendrá un enfoque social, ya que busca apoyar a niños con enfermedades neurológicas mediante donaciones y acciones altruistas.

En la antesala de la Copa del Mundo 2026, la Ciudad de México será escenario de un encuentro que combinará pasión deportiva, reflexión y solidaridad. El evento “Rumbo al Mundial 2026” reunirá a diversas personalidades del fútbol y del ámbito social en una jornada que busca ir más allá del espectáculo y generar impacto en la comunidad.

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La cita está programada para el próximo 17 de mayo a las 13:00 horas en el Auditorio 1 del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde aficionados y público en general podrán participar en una serie de actividades enfocadas en el análisis del fútbol y su papel en la sociedad.

Entre los invitados destacan figuras reconocidas del balompié nacional como Jorge Sánchez, el exárbitro internacional Armando Archundia, así como los exmundialistas Manuel Negrete y Miguel España, quienes compartirán sus experiencias dentro y fuera de la cancha.

A este grupo se suman personalidades de otros ámbitos, como la actriz Rosa Gloria Chagoyán, quien se ha convertido en un referente de superación personal; el neurocirujano Miguel Ángel Serret Fernández; además de Leonardo Cuéllar, Max Marín y Tere Campos, entrenadora de porteras de la Selección Nacional Femenil.

Uno de los ejes principales del evento es su carácter altruista, ya que tiene como objetivo la donación de sillas de ruedas y el apoyo a niñas y niños con enfermedades neurológicas. Esta iniciativa es impulsada por la doctora Claudia Isabel Medina Mora, quien ha trabajado durante más de una década en favor de sectores vulnerables.

Durante la jornada se llevarán a cabo conferencias motivacionales, donde los participantes compartirán historias de vida, aprendizajes y reflexiones relacionadas con el deporte. Además, se realizará un debate final enfocado en los retos del fútbol actual y las expectativas rumbo al Mundial 2026.

El evento también contempla dinámicas para los asistentes, como la rifa de playeras y balones oficiales, lo que permitirá una interacción más cercana con las figuras invitadas y fortalecerá el ambiente familiar.

Con la conducción de Lili Sánchez, este encuentro se perfila como un espacio integral donde el fútbol se convierte en una herramienta para inspirar, unir y generar cambio social, en un momento clave rumbo a la próxima justa mundialista.