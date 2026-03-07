¡Sábado de locos! Clásico Tapatío, Clásico Regio, el líder Cruz Azul y un América en problemas, todos a escena

Vaya locura de sábado que tendremos dentro de la Jornada 10 del Clausura 2026, porque se disputan dos Clásicos regionales, además de que entran a escena tanto el líder Cruz Azul, como un América en problemas que necesita puntos sí o sí.

Clásico Tapatío al rojo vivo: Chivas quiere retornar al triunfo

En el Estadio Jalisco se disputará el Clásico Tapatío entre los Rojinegros del Atlas y las Chivas de Guadalajara, en un partido en el que el orgullo de la ciudad va de por medio, además de que siempre es un buen partido.

El Rebaño Sagrado viene de perder dos juegos al hilo, ante Cruz Azul y Toluca, además de que dejó el liderato y atraviesa por su momento más difícil en este certamen luego de las seis victorias al hilo.

Por ello es que necesita sacar los tres puntos de este Clásico y así volverse a meter a la pelea por los primeros puestos; Chivas no jugó a media semana, por lo que viene descansado y con buenos entrenamientos en Verde Valle.

Del lado del Atlas, los Zorros le ganaron 2-1 a Tijuana en el Estadio Jalisco el miércoles, por lo que si le gana a Chivas, podría rebasarlo en la tabla general con 19 unidades al dejar a Chivas en 18. Se antoja un partidazo con el cuchillo entre los dientes.

Clásico Regio en el Volcán llega en momento complicado para ambos

En Monterrey se desatará la fiebre del Clásico Regio, que si bien es un partido aparte, llega en momentos complicados tanto para Tigres, que fungirá de local, como para Rayados que va de visita.

Del lado de los felinos, la escuadra de Guido Pizarro ha tenido altibajos horribles. Mientras la semana pasada goleó al América, a media semana fue barrido por el Puebla de visita al Cuauhtémoc.

Y Rayados, si bien goleó a Querétaro en la Jornada 9, eso fue previo a que corrieran a Doménec Torrent por los malos resultados y porque el grupo de jugadores claramente ya no lo quería.

Entonces, ni Tigres ni Rayados llegan en su mejor momento, como en ocasiones previas ha sucedido. Aunque se sabe que este duelo se cuece totalmente aparte en la Sultana del Norte y seguro será de poder a poder con un ambientazo en el Estadio Universitario.

La Máquina recibe a San Luis en busca de mantener liderato

En el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el líder Cruz Azul recibe a un San Luis que viene de pulverizar a Mazatlán con un doblete del goleador del campeonato, Joao Pedro, quien tiene nueve tantos en el certamen.

Justo esa es el arma más peligrosa que tiene el conjunto potosino y deberá estar muy atento el cementero, porque en cualquier momento el ítalo-brasileño puede facturar y poner en aprietos a los celestes.

Así que no será un juego nada sencillo para la defensa cementera, porque el delantero tiene muchísima calidad; no por nada el propio Cruz Azul se lo quiso llevar en el último mercado invernal, aunque no lo convencieron.

Se espera un cuadro, entre comillas alternativo de La Máquina, ya que a media semana comienzan los octavos de final de la Concachampions, y los celestes se miden ante Rayados.

América en severos aprietos, tiene que ganar en Querétaro

En América no quieren reconocer que hay crisis, pero vaya que atraviesan un momento terrible. Ya perdieron ante Tigres el fin de semana pasado en casa y también el miércoles de local ante Juárez, por lo que han sumado cero puntos de los últimos seis.

Los dos descalabros sacaron a las Águilas de la zona de Liguilla y ahora visitan a un Querétaro que pinta para ser la oportunidad perfecta de resurgir; los emplumados cayeron goleados 4-0 ante Rayados a media semana y no tienen el plantel para competirle al América.

La bronca es que estas Águilas lucen bastante endebles y con muchas dudas, si bien para este juego ya iría de titular Alejandro Zendejas, además de Brian Rodríguez, los dos mejores futbolistas de este plantel.

Un descalabro más sería el acabose para las Águilas, por lo que es impensado que suceda; América tiene que irse de ahí a Estados Unidos, porque la próxima semana juega ante Philadelphia en la ida de octavos de Concachampions.

Pachuca quiere meterse al Top 3 y Puebla a zona de Liguilla

El juego que completa la jornada sabatina será en el Estadio Hidalgo, en el que los Tuzos reciben a Puebla, en un cotejo con ingredientes bastante interesantes, ya que los dos equipos van por objetivos muy claros.

El local Pachuca viene de ganarle a Necaxa a media semana y tiene 17 puntos, por lo que si gana alcanzaría las 20 y podría meterse entre el Top 3 de la tabla general.

Del lado camotero, La Franja dio la campanada y le pegó a Tigres en la Jornada 9, por lo que está con 11 puntos en la antesala de meterse a zona de Liguilla. Si gana, alcanzaría las 14 y podría colarse entre los ocho primeros lugares de la clasificación.