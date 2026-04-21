Sacerdote adapta canción de Bad Bunny: así suena la versión católica de Café con ron

La versión de “Café con ron” se volvió un himno entre fieles al combinar música urbana con un mensaje de fe.

Una inesperada fusión entre la música urbana y la fe católica sorprendió a miles de asistentes en Plaza de Mayo, donde un sacerdote reinterpretó un popular tema de Bad Bunny con un mensaje espiritual.

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El responsable fue Guilherme Peixoto, quien adaptó la canción “Café con ron” para convertirla en una versión con enfoque religioso, generando entusiasmo entre los fieles que acudieron al evento.

De reguetón a oración: así fue la adaptación

Durante su presentación, el sacerdote modificó la letra original para incluir frases como:

“por la mañana café, por la tarde oración, por la noche Dios con su protección”, logrando que el público coreara la canción con un nuevo significado.

La reinterpretación formó parte de un concierto que combinó música contemporánea con mensajes de fe, en un formato que ha ganado popularidad entre jóvenes creyentes.

Un homenaje al Papa Francisco

El evento se realizó como parte de un homenaje al Papa Francisco, a un año de su fallecimiento ocurrido el 21 de abril de 2025.

Durante la jornada, se recordaron mensajes y enseñanzas del pontífice argentino, cuyo legado fue retomado en distintas expresiones artísticas, incluida esta peculiar adaptación musical.

😮✝️🎶 El padre Guilherme sorprende con una versión cristiana de “Café con Ron” de Bad Bunny: "Por la tarde oración, por la noche Dios con su protección"



👉El sacerdote DJ ha revolucionado las redes con su versión del exitoso tema pic.twitter.com/sfFZROMB9f — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) April 20, 2026

Un fenómeno que conecta con nuevas generaciones

El padre Guilherme Peixoto se ha posicionado como una figura innovadora dentro de la Iglesia al mezclar música electrónica, cultura pop y espiritualidad, logrando acercar el mensaje religioso a públicos más jóvenes.

Su propuesta demuestra cómo los lenguajes contemporáneos pueden ser utilizados para transmitir valores tradicionales de una forma distinta y masiva.