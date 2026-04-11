¿Tienes saldo a favor? Esto es la compensación de oficio del SAT y cómo saber si te toca

El saldo a favor 2026 del SAT puede devolverse o compensarse de oficio. Conoce qué es, cómo funciona y a quiénes aplica este beneficio fiscal

La Declaración Anual ya está en marcha y una de las principales dudas entre los contribuyentes es qué ocurre con el saldo a favor cuando existen deudas fiscales previas. Aunque la ley contempla la devolución, el proceso no siempre es inmediato.

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad legal de priorizar el cobro de deudas fiscales antes de devolver cualquier saldo a favor. Esto significa que el dinero puede no llegar directamente al contribuyente si existen obligaciones pendientes.

¿Qué pasa con el saldo a favor si hay deudas?

Cuando el sistema detecta un saldo a favor, pero el contribuyente tiene multas, créditos fiscales o impuestos atrasados, el SAT puede intervenir. En estos casos, el monto no se deposita automáticamente.

Compensación de oficio del SAT

El mecanismo utilizado se conoce como compensación de oficio, el cual permite que el SAT descuente automáticamente las deudas del saldo a favor. Este procedimiento está respaldado por el Código Fiscal de la Federación.

El resultado depende del balance: si el saldo a favor es mayor que la deuda, el contribuyente recibe la diferencia. Pero si la deuda es mayor, el saldo se usa para reducirla sin generar devolución adicional.

Importancia del Buzón Tributario

Este proceso puede realizarse de forma automática, aunque en algunos casos el contribuyente recibe notificaciones en el Buzón Tributario, por lo que es clave mantenerse atento a cualquier aviso del SAT.

La Declaración Anual del ISR es obligatoria para personas físicas y sirve para reportar ingresos, deducciones y determinar impuestos. La fecha límite es el 30 de abril, y cumplir a tiempo evita sanciones y permite acceder a devoluciones o beneficios fiscales.