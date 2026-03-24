Saldrá 16.5% más caro divertirse en esta Semana Santa: ANPEC

Sale más caro ir a pueblos mágicos que a la playa, lo más barato las actividades al aire libre

La Semana Santa, que aprovecha la mayoría de los mexicanos para vacacionar, tendrá un costo mayor este año de 16.5% respecto a 2025, reflejando la presión inflacionaria sobre el precio de las actividades recreativas y turísticas.

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Para este año, el receso escolar se llevará a cabo del 27 de marzo al 13 de abril. Durante estos días, la dinámica del hogar cambiará, los niños dejan de ir a la escuela y con ello cambia la rutina de la familia.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) indicó lo anterior tras hacer un sondeo, y aseveró que las actividades vacacionales como campamentos, ir al cine, salidas y viajes cortos van desde 1,000 hasta 25,000 pesos.

Las actividades al aire libre también implican un desembolso relevante: visitar un balneario puede alcanzar los 4,250 pesos incluyendo entradas, alimentos y transporte, mientras que un simple picnic a un parque público, llevando comida preparada de casa y contemplando el traslado y uno que otro antojito, puede costar al menos 1,000 pesos.

Quienes optan por viajes más largos pueden desembolsar por una escapada de cuatro días y tres noches a destinos de playa o pueblos mágicos, considerando transporte terrestre, hospedaje y alimentos, alrededor de 21,000 pesos y hasta 25,000 pesos a destinos populares de cercanía con la capital, como Acapulco, Veracruz, Ixtapan, San Miguel de Allende y Puebla, entre otros.

“Las vacaciones de Semana Santa no solo representan un periodo de descanso, sino también un momento de presión económica para los hogares, por lo que muchas familias, por tradición o preferencia, optan por no salir de vacaciones durante esta temporada.

“Tener a los niños y jóvenes en casa implica un incremento en los gastos del hogar, como alimentación, ya que los muchachos comen más, también se incrementan los recibos de agua, luz y gas, así como lo que se gasta en opciones de entretenimiento, sin dejar pasar los pagos adicionales que genera el cuidado de los menores cuando los padres continúan trabajando”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.