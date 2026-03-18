¿Por qué el SAT tarda en devolverte saldo a favor? Casos y claves para tu declaraciónFoto: SAT

El SAT puede tardar en devolverte saldo a favor por errores o inconsistencias. Conoce en qué casos ocurre y qué revisar en tu declaración anual

Cada año, los contribuyentes deben cumplir con la Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y quienes tienen saldo a favor pueden recibir una devolución. Sin embargo, este depósito no siempre llega de inmediato, ya que pueden existir distintos factores que retrasen el proceso.

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Aunque muchos esperan recibir su dinero rápidamente, la realidad es que el tiempo puede variar dependiendo de la situación fiscal de cada persona. Las inconsistencias en la información o revisiones adicionales son algunas de las principales razones por las que el SAT puede demorar el pago.

¿Cuánto tarda la devolución del SAT?

Si realizas tu declaración correctamente y activas la devolución automática, el SAT puede depositar el dinero en aproximadamente 10 días. Este es el escenario ideal para quienes no presentan errores en su información.

No obstante, el organismo fiscal cuenta con un plazo legal máximo de hasta 40 días para procesar y realizar la devolución, por lo que es importante tener paciencia si el depósito no se refleja de inmediato.

Razones por las que puede retrasarse tu saldo a favor

A pesar de que muchos datos ya aparecen precargados en el sistema, esto no garantiza una devolución rápida. Existen diversas causas que pueden generar retrasos en el proceso.

Entre las más comunes destacan:

No activar la opción de devolución automática al hacer la Declaración Anual.

al hacer la Declaración Anual. No registrar la cuenta bancaria donde se hará el depósito.

donde se hará el depósito. Inconsistencias entre ingresos declarados y CFDI.

Deducciones personales sin comprobantes válidos.

Pagos a través de medios no autorizados.

Revisión de documentos y requisitos

Además, el SAT puede solicitar documentación adicional para validar la información proporcionada. Esto incluye:

Estados de cuenta

Datos bancarios registrados en la Declaración Anual

Facturas de deducciones personales

CFDI de ingresos

Por ello, es fundamental que los contribuyentes revisen que toda su información esté completa y en orden, ya que cualquier detalle puede provocar un retraso en la devolución.

¿Qué hacer si no te depositan?

Si ya pasaron los 40 días legales y no has recibido tu dinero, deberás iniciar un trámite adicional mediante el Formato Electrónico de Devoluciones del Servicio de Administración Tributaria.

En este proceso, tendrás que adjuntar documentos que respalden tu declaración, como comprobantes de pago, estados de cuenta y CFDI, además de cualquier información extra que la autoridad fiscal solicite.

Recomendaciones finales

Para evitar retrasos, lo más recomendable es presentar tu declaración con datos correctos, completos y verificados. También es clave activar la devolución automática y asegurarte de que tu cuenta bancaria esté registrada correctamente.