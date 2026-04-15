Ni 15 días han transcurrido y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que ya hizo devoluciones por más de 10 mil millones de pesos a un millón 591 mil 651 contribuyentes que obtuvieron saldo a favor al presentar su declaración fiscal 2025.

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Al dar a conocer el avance de dicha Declaración Anual de personas físicas, señaló que se han autorizado 10 mil 103 millones de pesos en devoluciones de saldo a favor por impuesto sobre la renta (ISR).

El organismo recaudador del gobierno federal aseveró que en promedio son tres días para llevar a cabo las devoluciones; “es decir, dentro de un plazo mucho menor al de 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación“.

Para este año, las autoridades confían que 11 millones 400 mil personas presenten su declaración hasta el próximo día 30 de este mes.

El 28 de abril de 2025, cuando se presentó la declaración fiscal correspondiente a 2024, ya se habían presentado 9 millones 400 mil 973 declaraciones de personas físicas, lo que significó 502 mil 951 más que en el mismo periodo de 2024, y que representó un incremento de 6.0 por ciento.

La Administración General de Recaudación del SAT precisó que la rapidez de la devolución del saldo a favor depende de la información precargada, pero también avalada por el contribuyente, de que los datos estén correctos y que puede ser de entre 4.5 y 40 días.

Asimismo, se recuerda que si se tiene un saldo a favor igual o mayor a 10 mil 001 pesos, es necesaria la e.firma para su envío, de lo contrario solamente será necesaria la Clabe que ya se tiene agregada de la cuenta bancaria a la que se hará la devolución.

El Servicio de Administración Tributaria reafirmó su compromiso de cumplir, en tiempo y forma, con lo establecido en el marco legal en materia de devoluciones y reconoce a las y los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.