Se acabarán los contratos desventajosos, responde AMLO al embajador de EU en México, Ken Salazar

POR PATRICIA RAMÍREZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los contratos leoninos en materia energética serán cancelados sin indemnización y consideró que si se puede llegar a acuerdos ningún empresario va a salir perjudicado.

Luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, demandó que sean respetados los contratos, pues de lo contrario se afectará la inversión en el país, el mandatario insistió en que hubo convenios abusivos y adelantó que es posible que el próximo mes se vote su iniciativa de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, a la que pidió no se le hagan modificaciones en lo fundamental.

Durante su conferencia de prensa matutina, señaló que es necesaria esta reforma para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa que, dijo, se buscó

destruir durante el periodo neoliberal.

“En estos días se va a saber si los legisladores son dignos representantes del pueblo o de las empresas extranjeras. Y al final si se está o no a favor del pueblo. Porque si no se aprueba la Reforma, van a ser las empresas las que van a fijar los precios y nos va a pasar lo que está sucediendo en España. No estoy inventando nada”, refirió.

Al referirse a las declaraciones del embajador Ken Salazar, insistió en que respeta su derecho a expresarse libremente pero el gobierno tiene una postura que se defenderá y los legisladores serán los que decidan.

Agregó que no tiene por qué preocuparse, pues en la iniciativa se establece que se les garantiza el 46 por ciento del mercado, mientras que la CFE se encargaría de la generación de 54 por ciento restante.

En este contexto, consideró que el senador Ricardo Monreal está desinformado, “porque no hay pérdidas, al contrario, gana el pueblo de México y cualquier diputado, cualquier senador, cualquier legislador debería estar pensando en lo que le conviene al pueblo”.

El presidente insistió en que en la anterior reforma energética se les entregó prácticamente todo el mercado a las empresas particulares y se redujo la presencia de

la CFE. Recordó que muchas de estas empresas contrataron a exfuncionarios del gobierno mexicano, entre ellos Felipe Calderón.

Sostuvo que estas empresas dominaban el mercado y aumentaron el precio de la luz, en beneficio de unos cuantos y afectando a la mayoría de la población. Puso como ejemplo, que los Oxxo se beneficiaron de ello al recibir subsidios y pagar menos por energía eléctrica que un hogar de clase media en México.

Afirmó que la reforma es para eliminar estos privilegios y dijo que en estos días se sabrá si los legisladores son auténticos representantes populares o representan a las empresas y a grupos de intereses creados, no va a haber ni para donde hacerse.

Además, dijo que en la reforma hay otro asunto, el tema del litio y al aprobarse la reforma a la Constitución se establece que el litio es un mineral estratégico que queda

bajo el dominio de la nación y no podrá ser concesionado a extranjeros.