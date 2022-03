Se dejan de sembrar 50 mil hectáreas por cartera vencida en Tamaulipas

Victoria, Tam.- Por encontrarse en cartera vencida, un importante número de agricultores no pudieron acceder a los créditos de avío y dejaron de sembrar sus tierras.

El secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, Ariel Longoria García, expuso lo anterior sin poder asegurar el número de productores que perdieron sus créditos, pero que en suma hasta el año pasado se dejaron de sembrar 50 mil hectáreas.

“La principal circunstancia es el acceso al recurso en créditos, son productores que se encuentran en cartera vencida y que no pudieron salvar su credito, su solvencia crediticia y con eso entramos a un círculo vicioso que lógicamente en los próximos años los agricultores no tendrán acceso a un crédito avío que es lo que les proporciona el recurso para poder hacer los trabajos necesarios para la siembra”, contextualizó.

El funcionario estatal, reiteró que se ha tenido un sinnúmero de juntas con los agricultores sobre todo, dónde se hablaba de al menos unos 1,500 millones de pesos de cartera vencida, lo que pudieran ser en un momento dado.

“Una cantidad de agricultores no sabría decirte cuántos estarían en cartera vencida y no tengan acceso”, reconoció.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...