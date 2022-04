Se deslinda AMLO de sobrina señalada de exigir “moches”

POR EDUARDO VIZCARRA CIUDAD VICTORIA, Tam.-El presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la diputada tamaulipeca Úrsula Salazar Mojica no debe gozar de impunidad en el caso donde se le señala de exigir “moches” a proveedores. Durante la conferencia mañanera de este viernes, AMLO dijo: “No debe de haber impunidad para nadie”; esta declaración se da en medio de escándalos de corrupción de personajes de Morena ligados al candidato al gobierno del estado, Américo Villarreal Anaya, quien también es señalado de recibir apoyo de la delincuencia organizada. Sobre Úrsula el mandatario comentó: “Si la veo en la calle no la identifico, no tengo relaciones en nada, seguramente tengo fotos con ella pero han sido por mis giras a Tamaulipas”, y abundó que ella, como cualquier otra persona, no debe gozar de impunidad. En medio de un gran inconformidad, divisionismo y acusaciones de corrupción dentro de Morena Tamaulipas, a solo dos días de que inicie el proceso electoral por la gubernatura de la entidad en el que su candidato registra una caída en picada dentro de las preferencias electorales. Úrsula Salazar junto a Nallely Villarreal, hija de la regidora de Morena Rosy Pérez, que es acusada por tráfico de cocaína en Texas, son parte de una gran lista de corrupción que envuelve a Morena en Tamaulipas. Realizan cambio de mando en 8va Zona Militar en Tamaulipas POR EDUARDO VIZCARRA. REYNOSA, Tam.- El Comandante de la IV Región Militar, Pablo Alberto Lechuga Orta, designó al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Roberto Claudio del Rosal Ibarra como nuevo Comandante de la 8va Zona Militar, misma que considera la franja fronteriza de Tamaulipas. Roberto Claudio Del Rosal Ibarra, es originario del Estado de Hidalgo, forma parte del Ejército Mexicano desde 1978 y ha ocupado cargos como comandante de la 3ra Brigada de Policía Militar, Jefe de la Comisión Inspectora en la Contraloría del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, además mantiene amplia experiencia en aplicación de las armas y servicios, Mando y Estado Mayor General, tiene una Maestría en Administración Militar Unidad y Defensa Nacionales, se desempeñó como agregado militar aéreo y adjunto a la embajada de México en la Federación Rusa concurrencia en Rumania y Ucrania, entre otros logros. El cambio de mando en la 8va Zona Militar determina el relevo del General Antonio Hernández Sánchez, quien anteriormente ocupaba el cargo. Durante la ceremonia estuvieron presentes el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Horacio Ortiz Renán, el Contralmirante, cuerpo general Diplomado de Estado Mayor, Luis Lázaro Cornejo Olivares, Comandante del Sector Naval de Matamoros y el Comisario Adalberto Sergio Rojas Mira, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas.

