Se enfrentan panistas y morenistas por carteles que los acusan de traición

POR PATRICIA RAMÍREZ

Diputados federales de diversos partidos denunciaron que la campaña de Morena para denunciar con carteles a legisladores que votaron en contra de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador ya han derivado en agresiones e incluso planean acciones legales.

En respuesta, los morenistas advirtieron que todos los legisladores tienen que asumir las consecuencias de sus actos y asumir que tienen que darle la cara al pueblo por la forma en que votaron la reforma eléctrica el pasado domingo.

Luego de que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, inició la difusión de carteles con los nombres y fotografías de diputados de oposición, las imágenes fueron colocadas incluso al interior del salón de plenos.

La diputada panista María Josefina Gamboa Torales, denunció que sufrió un asalto cuando circulaba sobre la avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc y consideró que ese fue un acto de intimidación por su voto en contra de la reforma eléctrica.

Agregó que ella y su esposo fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía De Investigación Territorial en Cuauhtémoc II, para levantar la denuncia correspondiente, pero insistió en que es resultado de la polarización.

“Fui objeto de actos de intimidación. Dañaron mi vehículo y me robaron. Esto estaba planeado; es una prueba del rencor que siembra Morena a diario contra quienes pensamos diferente. No me van a amedrentar”, sentenció.

A su vez, el diputado panista Jorge Triana anunció que demandará por daño moral a los dirigentes nacionales de Morena, y a quienes resulten responsables, por la campaña que han emprendido hacia los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, explicó que la demanda será contra el líder nacional de Morena, Mario Delgado y la secretaria general de ese partido, Citlalli Hernández.

Por su lado, las diputadas federales del PRD, Fabiola Rafael Dircio, Olga Luz Espinosa Morales, Gabriela Sodi Miranda y Edna Díaz Acevedo, acudieron a la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) para interponer denuncias contra diputados y diputadas federales del Grupo Parlamentario de Morena; a quienes acusan de incurrir en Violencia Política en razón de Género.

SE DEFIENDE MORENA

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, aseguró que el rechazo a la reforma eléctrica, por parte de las bancadas de oposición, pudo haber generado un sentimiento social de molestia, ya que “ocho de cada 10 mexicanos la apoyaba”.

En entrevista, dijo que las y los diputados de las bancadas de oposición mostraron valentía para votar en contra del dictamen, y ahora “también debe haber valentía para enfrentar esa situación de cara a los electores”.

Mier Velazco llamó a las personas que fueron afectadas por el rechazo de la reforma a no cometer eventuales agresiones físicas ni verbales contras las y los diputados que votaron en contra. “Estoy convencido de que ese no es el camino”, dijo.