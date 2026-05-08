El defensa tiene una fractura en el pómulo y se le harían estudios el sábado

Todo lo que pueda recuperar América en cuanto a lesionados para la vuelta ante Pumas es ganancia, aunque hay casos muy difíciles.

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Uno de ellos es el de Sebastián Cáceres, defensa central uruguayo quien sufrió una fractura de pómulo el domingo pasado durante el juego de ida en el Estadio Banorte, por lo que tuvo que abandonar el campo.

El charrúa fue hospitalizado y si bien ya salió, aún no cumple con todo el protocolo de conmoción el cual en la Liga MX dura un total de siete días y completa apenas dos horas antes del juego.

Aunado a ello, si bien Cáceres no requeriría operación para solventar la fractura que tuvo en la cara, en todo caso para poder jugar necesitaría obligatoriamente una máscara de protección.

Pero para que eso sea viable, se le tendrían que hacer estudios al menos 24 horas antes del juego, para saber si podrá estar o no en el Olímpico Universitario.

No lo van a arriesgar por el Mundial

Aunque América se está jugando la vida este semestre y Cáceres sea muy necesario, tampoco es para arriesgarlo a que su situación se agrave. Si hay el mínimo dolor o contratiempo, no va a jugar contra Pumas.

Porque hay que recordar que el defensor es parte de la Selección Uruguaya que dirige Marcelo Bielsa para la Copa del Mundo y Cáceres es no solo uno de los convocados, sino hasta titular pudiera llegar a ser en la zaga de la Celeste.

Entonces, desde el país sudamericano también están muy al pendiente de lo que sucede con el jugador, al cual no quieren que América arriesgue.

Si las Águilas son eliminadas, Cáceres viajará a Uruguay y comenzará un periodo de rehabilitación bajo los doctores de la Selección Uruguaya, para garantizar que estará listo en el Mundial.

Brian se perfila para volver a la titularidad

Por otra parte y luego de que no pudo jugar en la ida por temas musculares, en América esperan que Brian Rodríguez esté listo para jugar la vuelta.

Será fundamental que el volante esté listo, porque las Águilas necesitan todo lo que pueda poner André Jardine en el campo, además de que también Henry Martín pinta para iniciar en el ataque, porque los azulcrema están obligados a ganar de visita si es que quieren avanzar a semifinales.